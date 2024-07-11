應該不是蟲吧？「科克蘭鮮奶」盒底驚見黑色異物 他驚恐喊：噁心想吐

知名美式賣場好市多（Costco）的「科克蘭鮮奶」是許多人必買商品之一。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片發文表示，他兒子7月8日喝了科克蘭牛奶拉肚子，7月9日喝完同一瓶時，才發現盒底竟然有一團黑色物，讓他感到噁心想吐！照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「這…太恐怖了！」

從照片中可見，該盒鮮奶的有效日期是2024年的7月16日，另一張照片清楚可見盒底有一團黑色異物。原PO表示，他都一次買6瓶，這次他兒子一喝就拉肚子就覺得怪，隔天喝完同一瓶時，才驚見盒子底部好像有一團黑色異物，兒子就趕緊跑來跟他說，他發現瓶口有黏異物碎成小塊驚覺不對，立馬拆開鮮奶盒，一看即感噁心想吐：「應該不是蟲吧？」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，「雞皮疙瘩」、「黑黑的就覺得噁心」，紛紛留言建議「跟衛生局聯絡」、「請先通報衛生局或打1919食安通報，感覺不少人說味道怪，有可能整批都有問題」。

近日有買到同批鮮奶的會員指出「我也買到8/3的這批牛奶，味道很怪」、「我們兩週前小朋友也喝到拉肚子，前幾天開了一瓶也發現這個黑色的東西，不敢再買了」、「我兒子今天喝也說味道怪怪的，我喝是覺得奶油味比較重，不是之前的味道，但不像酸掉，就喝完了」。

還有不少網友也回應「我兒子昨天也是喝了科克蘭的牛奶拉肚子好幾次，爸爸就喝看看有沒有壞掉，說有很奇怪的味道，連同未開封的另外一瓶也是壞了，就全部倒掉了，喝那麼久還是第一次出現這樣的情況」、「最近買的一批味道也整個很怪，小朋友也拉肚子，6瓶直接帶回去退了，近期可能不買了」。