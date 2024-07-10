好市多「1冷凍食品」突襲式特價！會員手刀狂掃 老饕讚：家裡必囤

好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。最近有網友發現，有一款熱銷的冷凍炸物突然特價，一包現折114元，po到臉書社團後，一票人表示這款是家裡的「必囤」，但因為太多人搶購，已經有部分門市庫存拉警報。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多裡面一款花枝蝦排從8日起到14日特價，原價一包559元，折扣114元，等於一包只要445元，活動數量有限，售完為止。原po也表示「好吃可以買，便宜很多！」

花枝蝦排受到好評。圖／取自今購百科

花枝蝦排使用科克蘭大生蝦仁製成，使用虎斑花枝製成，內餡飽滿、口感紮實，包裝裡含20片，可使用氣炸鍋料理或是油煎、油炸和烤箱烹調，是相當簡單好處理的好物，也成為許多家庭中的冷凍必囤食品。

不少會員也大推這款花枝蝦排，紛紛留言，「謝謝分享，必買」、「這個真的特價必搶的！超好吃」、「經過時看好多人在搶」、「超好吃蝦排，家裡必備，感謝分享」、「這個要中午前去才比較容易搶得到，傍晚去幾乎買不到了」。