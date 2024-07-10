快訊

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱媳婦害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

強勢美元看不見盡頭 全球債務違約風險恐一觸即發

好市多「1冷凍食品」突襲式特價！會員手刀狂掃 老饕讚：家裡必囤

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。最近有網友發現，有一款熱銷的冷凍炸物突然特價，一包現折114元，po到臉書社團後，一票人表示這款是家裡的「必囤」，但因為太多人搶購，已經有部分門市庫存拉警報。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多裡面一款花枝蝦排從8日起到14日特價，原價一包559元，折扣114元，等於一包只要445元，活動數量有限，售完為止。原po也表示「好吃可以買，便宜很多！」

花枝蝦排受到好評。圖／取自今購百科
花枝蝦排受到好評。圖／取自今購百科

花枝蝦排使用科克蘭大生蝦仁製成，使用虎斑花枝製成，內餡飽滿、口感紮實，包裝裡含20片，可使用氣炸鍋料理或是油煎、油炸和烤箱烹調，是相當簡單好處理的好物，也成為許多家庭中的冷凍必囤食品。

不少會員也大推這款花枝蝦排，紛紛留言，「謝謝分享，必買」、「這個真的特價必搶的！超好吃」、「經過時看好多人在搶」、「超好吃蝦排，家裡必備，感謝分享」、「這個要中午前去才比較容易搶得到，傍晚去幾乎買不到了」。

好市多

延伸閱讀

他近一年在好市多買不到特價品 網批「特價是玩假的？」

好市多1款牙線改版更優惠？內行人曝關鍵：魔鬼藏在細節裡

超對美國人胃口！羨慕台灣好市多賣1款熟食 國外網友敲碗盼引進

好市多上架1甜點 老饕大讚：成分安全又好吃

相關新聞

好市多「1冷凍食品」突襲式特價！會員手刀狂掃 老饕讚：家裡必囤

好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。最近有網友發現，有一款熱銷的冷凍炸物突然特價，一包現折114元，po到臉書社團後，一票人表示這款是家裡的「必囤」，但因為太多人搶購，已經有部分門市庫存拉警報。

他近一年在好市多買不到特價品 網批「特價是玩假的？」

有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文抱怨說，最近一年常常買不到好市多的特價品，而這種事情在其他大賣場幾乎沒發生過，他表示，就算現場買不到，其他大賣場也會公告，會幫忙寄送到家，或者拿結帳單，下次再來提貨。他認為台灣好市多的經營方式已經失去美國好市多的原始意義，更希望台灣好市多能改進。

他問大賣場賣這款膠原蛋白如何？ 網一致推崇：好喝

愛美是女性朋友一輩子的習慣，除了定期美容保養，時下也流行起喝膠原蛋白維持皮膚的澎澎水潤感，由內而外的展現青春。有一位女網友表示，自己上廁所的時候，只要跟別的女性一起照鏡子，臉部皮膚狀況馬上就比較出來，最近更被膠原蛋白很多的實習生激到，一起站在鏡子前時，實習生臉部看起來都是澎澎的、水嫩水嫩的感覺，反觀自己皮膚狀態差很多，很自然有了容貌焦慮，真的是沒有比較就沒有傷害。

超商即期品打折也沒人買？過來人秒懂：很正常

為了減少食材浪費，超商會將快過期的商品打折出清。對此，一名網友分享，近日晚上逛超商，發現貨架上有很多飯糰滯銷，甚至有一半都被貼上即期折扣標籤，好奇「為何都沒有人買？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1款牙線改版更優惠？內行人曝關鍵：魔鬼藏在細節裡

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多發現1品牌的牙線悄悄改版，從本來一盒44公尺、6入的規格，變成一盒40公尺、7入，直呼魔鬼藏在細節裡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他力推好市多這款日本拉麵 網更分享烹煮方式

日本許多知名的連鎖拉麵店陸續被引進台灣開分店，讓喜愛去日本旅遊，尋覓美食的國人，不用舟車勞頓就能大快朵頤，吃到想吃的拉麵。除了實體拉麵店進駐台灣，大賣場也看好這股商機，進口多款日本拉麵販售。有一位網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，在賣場買到一組被網路介紹到發燙的拉麵來嚐鮮，沒想到超好吃的，並強調要吃拉麵，果然就是要選日本正宗。貼文一出引起熱議，有網友不客氣的指出全文「業味太重」；還有網友說，「這個我不行，難吃死了」；但也有人力挺，「我試吃過，是真的好吃呀！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。