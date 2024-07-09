他近一年在好市多買不到特價品 網批「特價是玩假的？」

有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文抱怨說，最近一年常常買不到好市多的特價品，而這種事情在其他大賣場幾乎沒發生過，他表示，就算現場買不到，其他大賣場也會公告，會幫忙寄送到家，或者拿結帳單，下次再來提貨。他認為台灣好市多的經營方式已經失去美國好市多的原始意義，更希望台灣好市多能改進。

原PO文中很感慨，最近常常在台灣好市多買不到特價品，但是其他大賣場的特價品如果貨架上缺貨時，他們會幫忙寄送到家，或者拿結帳單，下次再來提貨，自己家中20袋的綠茶粉和奶粉，都是這樣子買來的，但在好市多完全買不到。因此原PO強調，自己應該永遠不會再去好市多消費了，把它留給喜歡的人。他也希望好市多的誠信能繼續維持，因為這些優點都是從美國開始的，現在卻在台灣好市多結束，實在很糟糕。

許多贊同原PO觀點的網友看完貼文後，也回應「全球前10大營收店，台灣佔4個名額。這麼熱愛好市多的地方，應該值得有更好的對待」。還有網友點出，「常常特價完就很神奇的有貨了」、「神奇的是，很多時候特價期一過，缺貨商品就出現了，黑卡的獨享特價也默默消失了」，有人忍不住質疑「特價是玩假的？」

更多網友分享自己的經驗，「前事不忘後事之師，遙記前幾年羊肉爐，特價期間苦等到貨好幾天，每天早晚詢問，永遠得到缺貨的答覆，恢復原價的那天一早貨架就擺滿了」、「明明有貨啊！特價品却說缺貨，騙子，所以特價結束就又有貨了。特價檔期明明好幾天，結果隔天就缺貨，而且明明看到他們進貨」、「我7/4去中和店買藍盒冰淇淋，結果門口標示因供貨關係，本日沒賣，問題是7/4是特價最後一日，言下之意就是該商品提前結束活動，沒有任何補救措施，有被欺騙的感覺」。

許多被好市多服務態度惹毛的人，紛紛退卡抗議，「所以我退卡了」、「都想退卡了，越來越沒有去購物的慾望」、「我不續卡，結果發現買東西更快樂更自由了」、「我已經快1年沒進去了，發現省不少錢」。有網友提醒，「台南店還有這個制度，特價商品沒有，可以預購，拿預購單，不過好像只能一組」。