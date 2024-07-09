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他問大賣場賣這款膠原蛋白如何？ 網一致推崇：好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在大賣場看到一款膠原蛋白產品，想聽聽喝過的人分享喝起來感覺如何呢？ （美聯社）
女網友在大賣場看到一款膠原蛋白產品，想聽聽喝過的人分享喝起來感覺如何呢？ （美聯社）

愛美是女性朋友一輩子的習慣，除了定期美容保養，時下也流行起喝膠原蛋白維持皮膚的澎澎水潤感，由內而外的展現青春。有一位女網友表示，自己上廁所的時候，只要跟別的女性一起照鏡子，臉部皮膚狀況馬上就比較出來，最近更被膠原蛋白很多的實習生激到，一起站在鏡子前時，實習生臉部看起來都是澎澎的、水嫩水嫩的感覺，反觀自己皮膚狀態差很多，很自然有了容貌焦慮，真的是沒有比較就沒有傷害。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，日前看辦公室的同事姐姐們都有喝膠原蛋白，維持皮膚的澎澎感，但是姐姐們分給她試喝的，不是太甜膩，就是有點腥味、噁噁的。她在大賣場有另外看到一款膠原蛋白產品，想聽聽喝過的人分享喝起來感覺如何呢？

喝過該款膠原蛋白產品的網友們則一致推崇，「蠻好喝，味道完全不苦」、「之前有人送過，很好喝！」、「這我有買，我買了好幾款來試，最後長期回購的就是這款！好喝不是唯一的優點，重點是我覺得皮膚真的有變好」、「之前都在電商買，上萬銷售評價五滿分，成分是胜肽級，蠻厲害的」。還有人感同身受的說「我也會有容貌焦慮啊，只要可以變漂亮的我都不想放過」，更多的人留言，「我都買給老婆喝」、「之前幫女友買過，說很好喝」。

之前也喝過帶腥味膠帶蛋白產品的人表示，「一樣討厭腥味+1，這款我喝過，酸酸甜甜的是好喝的」、「腥味是豬皮抽取」、「喜歡這款的風味，不會有腥味」。

已經喝過這款產品，並且感覺有成效的人分享，「喝了一陣子，覺得臉有變得亮亮的，超有感」。有經驗的人推薦混搭氣泡水喝，「我也會搭配氣泡水喝，當飲料喝皮膚又能變好」、「夏天會配冰的氣泡水，好喝！」

Costco 好市多 膠原蛋白

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