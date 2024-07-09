超商即期品打折也沒人買？過來人秒懂：很正常

為了減少食材浪費，超商會將快過期的商品打折出清。對此，一名網友分享，近日晚上逛超商，發現貨架上有很多飯糰滯銷，甚至有一半都被貼上即期折扣標籤，好奇「為何都沒有人買？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在i珍食都沒人要了，是不是經濟變好了？」為題，指出自己晚上逛超商，發現貨架上有滿滿的ｉ珍食標籤，便當、飯糰、麵包都沒人購買，對比先前人人搶著買ｉ珍食的情況，讓他相當好奇「現在都賺大錢去吃火鍋牛排了？」。

貼文一出後，有不少網友抱怨價格太貴，紛紛表示「一次漲20左右再打折，你會買？」、「漲一輪後65折還是貴」、「漲到太扯，就算乞丐時光也吃不起了」、「不要以為乞丐時光就不會通膨」、「i過之後還是消費不起」、「變原價而已，誰要買」、「先漲價，再打折」。

不過，有不少網友直言「不會選擇飯糰的品項」，紛紛回應「飯糰放久會變超乾」、「就我買的經驗，上i珍食的飯糰都變硬了」、「飯糰 cp 值太低，沒人挑很正常」、「飯糰cp值真的低，兩顆也不會飽」、「飯糰打完折如果還超過30，不如不要吃」、「飯糰料少又貴，沒人買正常」、「飯糰本來就沒人要，以前就這樣了」。