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好市多1款牙線改版更優惠？內行人曝關鍵：魔鬼藏在細節裡

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多發現1品牌的牙線悄悄改版，從本來一盒44公尺、6入的規格，變成一盒40公尺、7入，直呼魔鬼藏在細節裡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多要購買牙線，意外發現包裝和之前不同，舊款牙線是一盒44公尺、6入；新款牙線是一盒40公尺、7入，讓他直言「以為多1盒很棒，沒想到魔鬼藏在細節裡」。

一名網友分享，近日逛好市多發現1品牌的牙線悄悄改版，從本來一盒44公尺、6入的規格，變成一盒40公尺、7入，直呼魔鬼藏在細節裡。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友分享，近日逛好市多發現1品牌的牙線悄悄改版，從本來一盒44公尺、6入的規格，變成一盒40公尺、7入，直呼魔鬼藏在細節裡。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，多數網友都看傻，認為總長度是新款比較多，紛紛表示「多16m不棒嗎？」、「多1盒還多送16m有啥問題？」、「新的總和比較長啊…」、「您的數學老師在您身後，他非常的火」、「你的魔鬼是數學老師？」、「我相信你數學沒那麼差，你就是那種多1盒，但只要每盒有少一點就會覺得吃虧的人」。

此外，也有內行網友指出，新舊款除了牙線總長度不同外，連產地都不同，紛紛回應「好像舊版是Made in USA，新版是China」、「舊的產地是美國，新的產地是大陸，新的還沒用不知道有沒有差別」、「產地不同，但不曉得用起來有沒有差異」。

好市多

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