他力推好市多這款日本拉麵 網更分享烹煮方式

日本許多知名的連鎖拉麵店陸續被引進台灣開分店，讓喜愛去日本旅遊，尋覓美食的國人，不用舟車勞頓就能大快朵頤，吃到想吃的拉麵。除了實體拉麵店進駐台灣，大賣場也看好這股商機，進口多款日本拉麵販售。有一位網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，在賣場買到一組被網路介紹到發燙的拉麵來嚐鮮，沒想到超好吃的，並強調要吃拉麵，果然就是要選日本正宗。貼文一出引起熱議，有網友不客氣的指出全文「業（配）味太重」；還有網友說，「這個我不行，難吃死了」；但也有人力挺，「我試吃過，是真的好吃呀！」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」文中誠懇的表示，自己是被網路介紹燒到，想說買一組來嚐鮮，沒想到真的超好吃的，尤其它真的是日本的那種細麵，他更強調「果然要吃拉麵就是要選日本正宗」。

原PO推薦的這款拉麵一盒8入，乾麵、湯麵各半，而且每一包都是2份麵條和調味料，水滾後下麵煮約3分鐘，放入調味料即可。原PO表示自己還會加蔬菜、貢丸等，他說湯麵不僅香辣順口，要整碗湯喝完都不是問題。他還說「湯麵相較辣乾細麵，後者真的辣勁很強，配上細麵超涮嘴」，並建議愛吃辣的很可以買。

不少網友吐槽業配味太重，「這個麵沒有不好吃，但感覺很業配」、「很濃的口味（業味）」、「太業了」、「業味太重」。也有人覺得好吃並大推，「蠻好吃的，蠻重口味的，又鹹又辣，調味包可以自己斟酌」、「喜歡乾的，會辣」、「這個真的好吃」、「我也覺得很好吃」、「我試吃過，是真的好吃呀！只是較貴，想說等特價再買，看好多人只試吃，攤賣試吃人員感覺她壓力很大！辛苦！」、「我是試吃湯的，真的是非常好吃！驚艷到！那阿姨好像是說『日本賣第一名的』，真的非常好吃！就是貴了點，我看都沒人跟她買，她是一臉沒有笑容，但我同理她，她的這拉麵真的超級讚！只是大家因為貴捨不得買，我這2天過去買來吃吧，難忘那滋味，很棒！說真心話，是真的好好吃，精緻的日本拉麵味道，我很喜歡」。

饕客們紛紛分享如何變化內容，讓麵吃起來更美味，「這款我買很多盒了，煮麵的方式要完全按照盒子作法才會好吃，一定要自己加料，單吃很尬。湯款的水量我自己抓，基本是建議量再一倍；乾麵款，我會加很多菜進去，這樣辣度就會比較剛好」、「蠻好吃的，蠻重口味的，又鹹又辣，調味包可以自己斟酌。麵，水滾煮3分鐘，水倒掉再換新水滾，煮2-3分鐘，中小火，記得煮麵都要攪拌。想吃乾麵，就水再倒掉，麵不會一整坨，口感比較好。而湯麵，因為有換過水，湯頭不會這麼稠，喝起來比較順口」、「湯麵，加些無鹽奶油塊下去和玉米粒，變北海道濃郁風味，也可降低辣度，試試」。

但也有不少人不推，「這是少數我的好市多雷物之一，怎麼改動、加料都不好吃，一年過去了！還有一堆」、「這個我不行，難吃死了，我2盒從去年年底放到現在吃不完，除了第一包是帶著期待吃的，剩下都是忘記去買東西，又真的懶得出門吃的」。