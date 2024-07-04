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被偷吃了？開箱好市多義美奶酪憑空消失掉3盒 她擔心「死無對證」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多外觀。示意圖。 聯合報系資料照
好市多外觀。示意圖。 聯合報系資料照

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，她表示日前在好市多台中北屯店買了一箱義美奶酪，商品外包裝跟膠帶都完整，打開卻驚訝發現「直接少掉一排」，照片曝光，引發網友熱議。

原PO透露，當天吃完晚餐想說給小孩吃個點心，就用剪刀剪開紙盒上的膠帶，沒想到一打開發現直接少掉一排(共三盒)，讓她深感驚呀，不知道為何會這樣。

原PO指出，打開前商品外包裝跟膠帶都完整無損，從貨架上拿下來時也沒有特別搖晃去檢查，現在帶回家也死無對證了。原PO表示，發文只是想提醒大家留意小心，覺得跑回去退貨又是一趟路，很麻煩。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「傻眼餒」、「好誇張哦」、「拿到被偷吃的？」、「有點好奇，拿的時候少一排，不會晃晃的嗎？」「感覺以後都要在好市多門口錄影拆封檢查了」、「啊，一趟路好遠」、「謝謝提醒，下次結完帳要打開檢查一下」。

有過類似經驗的網友回應「我有一次買魚油，回到家才發現瓶蓋中的封膜被撕破，也是搞得我不知如何」、「有次買特價的康寶玉米濃湯，要煮時拆開才發現少一包」、「我上次買蛋也少了2顆」、「買過內褲，是有兩次封口，結果裡面其一件是有瑕疵破損的，之後都會注意不拿二次封口的」。

還有不少網友建議原PO「先打電話跟客服說」、「不會死無對證，就拿去客服照實說」、「不用這麼糾結，打電話給該店客服，他們就會做註記，下次退款，不用把商品帶回去，有一次我買的肉品重量不夠，我打去反映，他們也是直接退款」、「之前我遇過類似的，打給購買的那家好市多反映，店員有記錄我的資訊，下次去跟櫃檯說直接退款」、「下次記得買的時候拿兩箱比較一下重量，不然就晃動一下，測試是否裝滿」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 奶酪 好市多

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