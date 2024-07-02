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好市多上架1甜點 老饕大讚：成分安全又好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期上架1款新甜點「義美奶酪」，標榜無添加防腐劑、香料和奶精。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多冷藏區原本的甜點「義美厚豆花」已悄悄下架，取而代之的是新甜點「義美奶酪」，標榜無添加防腐劑、香料及奶精，一箱共有18入，販售269元，平均1份僅需15元。

貼文一出後，不少吃過的網友大讚好吃，紛紛表示「我有買，很好吃」、「看起來很不錯，下次也要買」、「自己加果醬一起吃，很美味」、「新品看起來好讚」、「我覺得這個不錯吃」。

此外，也有一票好市多會員不解為何「義美厚豆花」悄悄下架，有內行人也點出原因，「夏天天氣熱，可能品質不穩，易酸壞」、「夏天豆製品比較不好保存」、「上星期日找不到豆花，原來是被下架了，好可惜」。

奶酪 好市多 甜點 豆製品

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