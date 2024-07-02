他買新包裝墨西哥薄餅有斑塊問正常嗎？ 網友：鍋邊的吧

美式大賣場好市多販賣的的物品不僅多樣，在單價上相較一般商店也比較便宜，只不過令人詬病的是冷藏食品有時會有發霉的問題。有一位網友在好市多買墨西哥薄餅，發現餅皮上有黑色的斑塊，不知是發霉還是其他情況，於是貼文想問問其他人，買墨西哥餅時有沒有遇過這樣的情況。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，他這次在好市多買的是墨西哥薄餅，不過已經換了包裝，所以不知道跟以前買的是不是同一個牌子。回家打開包裝發現裡面有黑色的斑塊，他覺得不是發霉，「很像是蹭到什麼東西」，但又怕是不好的東西，想問其他人「不知道大家買的有沒有這樣？」

網友們看完貼文後，紛紛留言「鍋邊的吧」、「正常鍋灰」、「不是烤焦的，像是什麼髒東西沾在上面」、「很常看到，我都把它當做火力不平均，造成的烤焦斑點看待」、「鍋子上的東西」、「之前買的也有啊，我覺得正常」，有人分享自己的經驗和解決的方式，「碰到黑黑的東西，跟做麵團一樣，有時會碰到任何地方就髒了，不然就把那黑黑那塊撕掉」、「我覺得是鐵鍋上烤的原因，我在日本好市多買的也會有一點，但台灣的感覺好好撕，日本的一不小心就會撕失敗餅皮，會互相黏在一起.」。

這則貼文倒是引起許多人對墨西哥薄餅的興趣，紛紛提問，「這個買回來要怎麼料理呢？有點想試試看」、「請問這薄餅可放冷凍櫃保存嗎」、「請問這個是擺在賣場哪裡，每次去都找不到」、「請問這牌好吃嗎」。