快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買新包裝墨西哥薄餅有斑塊問正常嗎？ 網友：鍋邊的吧

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

美式大賣場好市多販賣的的物品不僅多樣，在單價上相較一般商店也比較便宜，只不過令人詬病的是冷藏食品有時會有發霉的問題。有一位網友在好市多買墨西哥薄餅，發現餅皮上有黑色的斑塊，不知是發霉還是其他情況，於是貼文想問問其他人，買墨西哥餅時有沒有遇過這樣的情況。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，他這次在好市多買的是墨西哥薄餅，不過已經換了包裝，所以不知道跟以前買的是不是同一個牌子。回家打開包裝發現裡面有黑色的斑塊，他覺得不是發霉，「很像是蹭到什麼東西」，但又怕是不好的東西，想問其他人「不知道大家買的有沒有這樣？」

網友們看完貼文後，紛紛留言「鍋邊的吧」、「正常鍋灰」、「不是烤焦的，像是什麼髒東西沾在上面」、「很常看到，我都把它當做火力不平均，造成的烤焦斑點看待」、「鍋子上的東西」、「之前買的也有啊，我覺得正常」，有人分享自己的經驗和解決的方式，「碰到黑黑的東西，跟做麵團一樣，有時會碰到任何地方就髒了，不然就把那黑黑那塊撕掉」、「我覺得是鐵鍋上烤的原因，我在日本好市多買的也會有一點，但台灣的感覺好好撕，日本的一不小心就會撕失敗餅皮，會互相黏在一起.」。

這則貼文倒是引起許多人對墨西哥薄餅的興趣，紛紛提問，「這個買回來要怎麼料理呢？有點想試試看」、「請問這薄餅可放冷凍櫃保存嗎」、「請問這個是擺在賣場哪裡，每次去都找不到」、「請問這牌好吃嗎」。

相關新聞

他買新包裝墨西哥薄餅有斑塊問正常嗎？ 網友：鍋邊的吧

美式大賣場好市多販賣的的物品不僅多樣，在單價上相較一般商店也比較便宜，只不過令人詬病的是冷藏食品有時會有發霉的問題。有一位網友在好市多買墨西哥薄餅，發現餅皮上有黑色的斑塊，不知是發霉還是其他情況，於是貼文想問問其他人，買墨西哥餅時有沒有遇過這樣的情況。

他在好市多買吹風機會冒火 買同品牌網友勸：直接丟了

一支好用的吹風機，不但可以把秀髮整理得服服貼貼，更可以快速地變化髮型。有一位網友在好市多購買了４支同一廠牌的吹風機，經過２年半後，其中２支在使用時，突然會爆出火花或是飄出燒焦味。這讓網友有些擔心，於是在社交平台貼文請教其他人，是不是發生過同樣的問題，有人立刻回應，「有，直接丟了」。

嚇哭！好市多烤雞腿好吃到「牠用生命認證」 網看傻指這點值得安慰

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，他表示在中壢好市多買了一袋烤雞腿，在吃到最後兩隻時，他將湯汁一起倒出，才赫然發現一隻完整的死蒼蠅躺在烤雞腿上面，令他驚嚇不已，不知該如何反應。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「太恐怖了！」

全聯1款蟑螂藥超有效！一票網友大推：用一次可以撐3年

台灣進入夏天的天氣型態，不少蚊蟲也開始活躍。對此，一名網友分享，近期在全聯購買一款蟑螂凝膠餌劑，但效果不好，好奇有沒有更有效的滅蟑產品？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

她喜見家樂福超市販售這3物「太方便」 大票人也愛：好貼心

現代人採買購物大多選擇大賣場或超市一次買足，而業者也隨時隨地提供多樣化的服務，滿足消費者需求。有一名女網友日前在家樂福超市發現竟然有販售一盒盒的蔥花、蔥絲，還有切好的蔬菜盒，讓她大讚太方便了。

好市多披薩變這樣 消費者嘆說食材只有2/3也賣

你吃過配料很少的披薩嗎？一般人對好市多熱食區賣的披薩印象滿好的，不僅料多也很大片，價格上也相對合理，算是cp值高的商品。但有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示「這是他吃過食材只有2/3的好市多披薩」，文中對好市多披薩極度不滿，基於有圖才有真相的原則下，他貼出照片讓其他人來評評理。有網友馬上問，「哪間分店？讓大家避雷」，不過，也有人替好市多喊冤，「這個算不錯了，你還沒試過必X客的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。