他在好市多買吹風機會冒火 買同品牌網友勸：直接丟了

一支好用的吹風機，不但可以把秀髮整理得服服貼貼，更可以快速地變化髮型。有一位網友在好市多購買了４支同一廠牌的吹風機，經過２年半後，其中２支在使用時，突然會爆出火花或是飄出燒焦味。這讓網友有些擔心，於是在社交平台貼文請教其他人，是不是發生過同樣的問題，有人立刻回應，「有，直接丟了」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」文中說，他覺得好市多某日系品牌負離子吹風機蠻好用的，所以一次就購買了4支。大約使用半年後，其中有2支開始使用時會發出火花，其實後面進風口他經常拆下來清灰塵，也拆開看確定沒有卡灰塵，不知為何會產生火花，因為這問題最近經常發生，所以想問其它人，是不是有同樣的狀況發生。

網友們看完貼文，有人很直接的回應，「有，直接丟了」、「以前買過，後來也有火花就丟了」，有網友提出另一個問題及困擾，就是用久了會有燒焦味，後來他發現燒焦味，有時是毛髮，有時是小強所導致」、其他網友們回覆「沒注意到火花，但有時會有燒焦味。是真的好用，也不記得已經用幾年，但近半年好像開始有雜音」、「有燒焦味，我以為是頭髮跑進去了，沒注意有沒有火花」。

除了有火花和燒焦味外，還有網友指出別的問題，「用半年就只剩冷風」、「我的也是！後面進風口清潔後，用了2天又開始怪怪的（風變小、有烤焦味），只好換掉」。

有經驗的人覺得應該是馬達的問題，「可能是馬達的部份，要特別的注意喔」、「空壓機偶爾拿來清一下，風量依舊保持強大」。看到這款吹風機有如此多問題後，有人慶幸的說「還好沒買」。