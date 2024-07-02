嚇哭！好市多烤雞腿好吃到「牠用生命認證」 網看傻指這點值得安慰

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，他表示在中壢好市多買了一袋烤雞腿，在吃到最後兩隻時，他將湯汁一起倒出，才赫然發現一隻完整的死蒼蠅躺在烤雞腿上面，令他驚嚇不已，不知該如何反應。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「太恐怖了！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛譴責「傻眼」、「噁爆了」、「加菜？」、「這個蔥花進化到有翅膀」、「到廁所催吐 」、「拍照留念衛生局」、「好市多品管真的…」、「一下三明治有小強，一下雞腿有蒼蠅？下一個是什麼？」

有網友故意開玩笑地說「蒼蠅有煮熟嗎？」、「新料理，雞翅蒼蠅頭」、「吃烤雞送蒼蠅頭，加值不加價」、「有機認證的，沒事」、「那只是豆豉而已，大驚小怪」、「感覺蒼蠅很入味」、「牠也是來吃烤雞腿的」、「蒼蠅用生命認證的美味」、「還好還是完整的」、「值得安慰的是整隻好好的」。