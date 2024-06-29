全聯1款蟑螂藥超有效！一票網友大推：用一次可以撐3年

你吃過配料很少的披薩嗎？一般人對好市多熱食區賣的披薩印象滿好的，不僅料多也很大片，價格上也相對合理，算是cp值高的商品。但有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示「這是他吃過食材只有2/3的好市多披薩」，文中對好市多披薩極度不滿，基於有圖才有真相的原則下，他貼出照片讓其他人來評評理。有網友馬上問，「哪間分店？讓大家避雷」，不過，也有人替好市多喊冤，「這個算不錯了，你還沒試過必X客的」。

2024-06-27 21:01