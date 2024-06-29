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全聯1款蟑螂藥超有效！一票網友大推：用一次可以撐3年

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片

台灣進入夏天的天氣型態，不少蚊蟲也開始活躍。對此，一名網友分享，近期在全聯購買一款蟑螂凝膠餌劑，但效果不好，好奇有沒有更有效的滅蟑產品？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，前陣子看到有人分享全聯一款蟑螂凝膠餌劑，實際買回家後發現沒什麼效果，不知道是蟑螂變聰明，還是上面有他們不喜歡的味道，都沒有被食用的痕跡，好奇有沒有更有效的滅蟑產品？

貼文一出後，最多網友點名「一點絕」，紛紛表示「雖然價格不便宜，不過在家裡角落、廚房點一下，大約可以撐2到3年都沒有蟑螂」、「家裡住透天，點一次大約半年沒看到蟑螂」、「回購超多次」、「這款唯一推薦，給它一點時間，廚房檯面陰暗處多點投放」、「用過真的回不去」。

此外，也有內行網友分享實用建議，紛紛回應「蟑螂藥要有效的前提，就是要把所有食物都收好，連廚房的油漬都要擦乾淨，這樣蟑螂沒得選，才會去吃誘餌，如果擺零食和炸雞，牠怎麼會去吃蟑螂藥」、「施打餌劑一定要避免有其他的食物來源，而且施打位置一定要在陰暗處，因為蟑螂怕光」、「一年花3000元請人來家裡點藥、噴藥比較快」。

廚房 蟑螂 零食

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