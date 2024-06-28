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她喜見家樂福超市販售這3物「太方便」 大票人也愛：好貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
家樂福超市採買示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
家樂福超市採買示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

現代人採買購物大多選擇大賣場或超市一次買足，而業者也隨時隨地提供多樣化的服務，滿足消費者需求。有一名女網友日前在家樂福超市發現竟然有販售一盒盒的蔥花、蔥絲，還有切好的蔬菜盒，讓她大讚太方便了。

從女網友在臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」PO出的照片看到，貨架上有一盒盒切好的蔥絲和蔥花，限時折扣分別為18元、20元，另外還有切塊的蔬菜盒，裡面有南瓜、高麗菜、紅蘿蔔、紫洋蔥，一盒是1到2人份，打開就可以直接煮，省去買回家後還有處理的時間。原PO看了非常驚喜，「現在有賣這個耶！太方便了吧，直接開煎個蔥花蛋，煮個減肥哈佛蔬菜湯」。

不少人看了大讚很方便，「第一次見到有蔥絲，這種塑膠盒很好用，放剝好的蒜頭保鮮度很好，也不會長霉」、「好方便喔！很適合小家庭使用耶，希望其他販賣場所也跟進」、「這好貼心啊」、「昨天在超市看到很驚艷，還有熱炒用的蔬菜包」、「非常適合有在上班的人」、「適合租套房的」、「確實很方便友善」、「雖然換算一斤不便宜，但對於只需要少量的人很方便啊，又幫切好，好貼心」、「單身友善，外面賣的一大把都太多了」。

但也有網友有不同意見，「學日本的」、「其實…很貴」、「剩菜要報廢的切給妳？」、「不是很喜歡，除了方便以外沒有其他優點」、「現在一大把才40元，自己洗好，切一切冰冷凍」、「有時自己太常買這種處理好的，唯一缺點就是垃圾體積增加，對地球會有點愧疚」、「可是我懷疑它有沒有洗乾淨耶？洗了保存不易，很有可能沒洗（乾洗）」。

原PO在家樂福超市看到切好的蔥絲、蔥花、蔬菜盒，讓她大讚真的很方便。 圖擷自家樂福Carrefour商品網友真心話
原PO在家樂福超市看到切好的蔥絲、蔥花、蔬菜盒，讓她大讚真的很方便。 圖擷自家樂福Carrefour商品網友真心話

單身 家樂福 超市

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