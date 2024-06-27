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好市多披薩變這樣 消費者嘆說食材只有2/3也賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示「這是他吃過食材只有2/3的好市多披薩」，文中對好市多披薩極度不滿。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書
網友表示「這是他吃過食材只有2/3的好市多披薩」，文中對好市多披薩極度不滿。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書

你吃過配料很少的披薩嗎？一般人對好市多熱食區賣的披薩印象滿好的，不僅料多也很大片，價格上也相對合理，算是cp值高的商品。但有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，「這是他吃過食材只有2/3的好市多披薩」，文中對好市多披薩極度不滿，基於有圖才有真相的原則下，他貼出照片讓其他人來評評理。有網友馬上問，「哪間分店？讓大家避雷」，不過，也有人替好市多喊冤，「這個算不錯了，你還沒試過必X客的」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」 貼出一張圖片，從圖片中可以看到一片上面有配料的披薩，他還用線條畫出配料和餅皮各占整片披薩的比例，配料占披薩的2/3，餅皮占1/3，貼文者說明「這是我吃過食材只有2/3的好市多披薩」。

網友們看完圖片和文章後，各有各的想法，有人覺得「太離譜啦」、「好市多越來越爛」、「這樣還拿得出來賣」；但也有人說「這沒毛病啊，如果同量食材分配在外圈會更顯少喲，數學有教，所以放在內圈是正確的」；還有人評論「這是麵包，不是披薩，沒有牽絲，就不算披薩」。

有網友仔細分析，「結論：以面積來算，其實只佔1/2」、「一般都是餅皮加厚，這個是餅皮加寬」、「估算了一下，麵皮其實大於食材，把食材部分剪下貼在麵皮上，再把食材多出來的部分覆蓋在麵皮上答案就出來了」，有人哀怨的說「唉！現在熱食販賣貴又偷料，而且越來越難吃了，看大家分享好吃，我結果還是沒忍住買了」、「喜歡的人還是會繼續買，它吃的飽又便宜是真的，但我真心不愛了」。

有人覺得好市多越來越向他家披薩店靠攏了，「越來越像打了沒」、「這個算不錯了，你還沒試過必勝客的」。但也有人力挺好市多的批薩，「最近吃過，滿滿的海鮮和柴魚，味道我覺得比必X客還好吃耶！還想要再吃」、「昨天有買，還好ㄟ！有比較鹹了一點」。有網友則建議原PO，「結帳時不滿意當場出聲，會幫你換一片滿意的」。

好市多 披薩

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