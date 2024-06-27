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同商品台南比台北貴200！好市多「即期品出清」數字藏玄機 不注意就虧大了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。 聯合報系資料照
好市多(Costco)。 聯合報系資料照

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文抱怨，她表示日前在台南好市多買了一盒蕃茄349元，卻發現在台北好市多只賣147元，她不甘心秀出收據為證。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「出清價。」

根據《今購百科》資訊，#141797空運加拿大蕃茄908公克，原價349元，產地是加拿大，品種是KUMATO，是當季鮮採商品。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「尾數7不是出清嗎？沒毛病啊」、「有一種東西叫做「有效（賞味）期限」，7-11都有『i珍食』，大賣場也會有『即期品出清』」、「尾數7是出清價」、「貨進多，銷售不太理想時會出清，好市多不喜歡物品放倉庫時間長，應該是場地考量，也有新鮮度考量」、「147算即期出清價了」、「因為台北沒人買，要快一點促銷」。

曾買過同樣商品的網友回應「兩樣應該不是隔很近買，因為我也有在買這樣商品，我也買過3百多的，那時候盒子比較大，前天買到197元跟你拍的這個盒子一樣」、「單店特價吧？超市也會有啊！我就曾遇過有某店被分貨太多，店長就要求公司做單店特價」。

有位美國的網友出面解說，「每間好市多要出清自己店裡的存貨不會都全國同步吧，至少在美國這裡，要出清都是由分店經理來決定，所以常會看到有人po文A店這個商品在出清，同樣的商品在B店還是維持原價」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 加拿大 即期品 好市多 蕃茄

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