煥然一新！全聯這1罐清潔抽油煙機秒乾淨 她曝連婆婆都滿意

大家都如何清潔抽油煙機呢？一名網友在全聯看到這罐「魔術靈廚房清潔劑」買回家使用，幫忙婆婆清理後，她表示很滿意。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，前幾日幫婆婆清潔抽油煙機，總共使用了3瓶全聯買的魔術靈廚房清潔劑，從油汙滿面變成煥然一新，這乾淨的程度連婆婆都開心表示「很滿意」。

一名網友在全聯看到這罐「魔術靈廚房清潔劑」買回家使用，幫忙婆婆清理後，她表示很滿意。圖／擷取自臉書社團《全聯消費經驗老實說》

貼文一出，立刻引來網友們討論，「重點不是產品，是人厲害！」、「你很強，很厲害」、「好厲害，讚」、「這個好用」、「這瓶是真的好用」、「好媳婦」、「我也有買，好用」。

有許多網友分享自身的清潔方法，「下次可以試看看過碳酸鈉加熱水，真的還不錯」、「不銹鋼過碳很好洗」、「用蘇打粉+溫水就很好清，重點是每次煮完，就清潔才是最好清理的」、「推薦下次可以用鹼片，便宜又強，一定要戴口罩跟手套使用」、「油煙機上面用保鮮膜，這樣髒了就換，只擦裡面就好」、「有罩子可以買，掉換罩子就好」、「熱水+檸檬酸攪拌到無法再融化的飽和液，在髒污處鋪衛生紙噴上檸檬酸水，30分鐘後擦掉就閃亮亮了」。

此外，有網友詢問清潔的步驟，原PO則在留言區回應，「噴清潔劑後停留3-5分鐘，用濕抹布擦掉清潔就可以，油垢厚的地方清潔劑可以停留5分鐘左右再刷洗」。