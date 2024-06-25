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整天熱烘烘...他家中冷氣又吹出熱風 網建議換新冷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友家中使用的冷氣吹不涼，有時還會變熱風，讓他苦不堪言，於是貼文想請教其他人，是否有出現相同狀況。示意圖／ingimage
網友家中使用的冷氣吹不涼，有時還會變熱風，讓他苦不堪言，於是貼文想請教其他人，是否有出現相同狀況。示意圖／ingimage

全球受溫室效應的影響，普遍高溫炎熱，台灣近日更是酷熱難耐，家家戶戶開冷氣開得更兇。有一位網友家中使用的冷氣吹不涼，有時還會變熱風，讓他苦不堪言，於是貼文想請教使相同廠牌的其他人，是否有出現相同狀況。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文敘述自己是在2017年買了這台冷氣，想問一下有沒有人跟他一樣，「一陣子就會都吹不涼，然後有時還變熱風」。他說搬家時有送機洗，濾網也都有洗乾淨。冷氣使用5年，主機板就壞掉，他有去官方網站上查，線上寫主機板7年保固，當時請廠商維修，維修廠商還不願意認，只能去官網截圖下來吵，他們才願意給保固。但沒過多久，外風扇不動，換風扇又付7000元，到這個月剛好滿7年。

原PO說這2天冷氣機又開始吹熱風了，他問友人，友人也說冷氣壽命不應該那麼短，他進一步想聽聽其他人的想法，如果又是主機板壞掉，值得再修了嗎？還是就此換新冷氣。

網友看完貼文後留言探詢「冷媒或濾網問題嗎」，也有人覺得「機板都設定好了，保固前後就會壞，每一家都差不多」，也有網友說「我民國95年買的國際牌變頻冷暖氣機給房客使用（爲了幫房客省電），最近會滴水，原廠來維修，說是已經沒零件換，我立馬再換一台，也是國際牌變頻冷暖氣機！只要有人家要換新機，我必推冷暖氣機！」

有人順便推薦家中使用的廠牌產品給原PO，「我用了10年日立、禾聯沒壞過」、「我三樓還有禾聯用6年了」、「對了，我之前給房客也裝了東元4年，國際7年也從沒壞過」、「建議買泰國原廠生產的大金，除非預算很緊，這種台製貼牌機不要碰」、「7年也太扯，我家日立都用超過20年了」，有人附議該藉此換冷氣，「建議換冷氣，主要那幾個大家推薦的品牌不會錯，別跟自己過不去」。

冷氣 溫室效應

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