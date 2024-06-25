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好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

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好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品琳瑯滿目，是不少人的休閒好去處。 聯合報系資料照
好市多商品琳瑯滿目，是不少人的休閒好去處。 聯合報系資料照

好市多商品琳瑯滿目，是不少人的休閒好去處。然而近日有會員到賣場購物，當要繳停車費離場時，才發現告示牌上公告「暫停收費」，可以直接離開。對此，知情人透露，如果好市多遇到假日、人潮爆滿的情況，就有可能會像這樣暫停收費。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己周日到好市多台中北屯店購物，並使用賣場停車場，最後要離開時，才發現自動繳費機旁立了一個告示牌，上面寫著「暫停收費，請直接離場」。原PO也不禁想到，日前新聞報導有民眾在好市多停車11天，費用高達9,700元，直呼如果該名民眾是當天去牽車，應該就能免費了吧。

有網友離開好市多前發現免繳停車費。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友離開好市多前發現免繳停車費。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「要看時間，不是每次假日都不收費的」、「除非人潮超多才會開放」、「今天（24日）15：00入場的時候，看到繳費機有人排隊，17：00左右要走的時候，已掛出這個牌子。所以對的日期還要對的時間」、「車流量過大，減少機台當機的風險」。

事實上，好市多停車每小時收費100元，未滿30分鐘免費，超過30分鐘以一小時收費，若會員在店內消費滿500元（含）就可折抵三小時費用，因此也有不少網友表示，其實消費額滿容易達標的，「進好市多購物的人，應該都不可能繳得到停車費，這停車費應該是避免被非購物者占用而設置」、「好市多停車場收費本來就是防小人的」。

Costco 停車場 停車費 好市多 繳費機

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