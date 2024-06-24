她秀家樂福「代客現煎牛排」太誘人 網喊CP值高：還有炸物
有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一組照片並發文分享，她表示，現煎就是美味，逛家樂福總有新鮮事，她透露家樂福的免費代客料理「我真的愛」。照片一出，引發網友熱議，紛紛稱讚並大喊：「我餓了。」
從照片中可見，一大盒剛煎好的牛肉「煎得恰恰」，旁邊還免費幫加了些許蔬菜，看起來極為美味。
原PO指出「逛家樂福總有新鮮事」，之前賣場內有「代客煮泡麵」服務，日前下午她去逛彰化的家樂福，發現又推一項新服務，免費「代客現煎牛排」，服務時間為11:00-13:00/17:00-19:00兩個時段，原PO表示「現煎就是美味，沾點海鹽和黑胡椒，不管是午餐或晚餐加菜都不錯」。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「讚耶，看起來好下酒（誤)」、「西屯店今天排隊等煎牛排的人好多啊」、「樹林家樂福也有，今天中午吃了無骨牛小排，CP值很高」、「我們這邊是炸物，點完現炸」、「超愛家樂福」。
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