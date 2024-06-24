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不是還沒過期？超市履歷鮮蛋連打3顆都「臭蛋」 網提醒保存關鍵

聯合新聞網d ／ 綜合報導
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照片

有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，他表示6月16日在超市買了一盒履歷雞蛋，尚在有效期限內，但他連打三顆都是「臭蛋」！照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「太可怕了！」

原PO透露，他6月16日在超市買了一盒履歷鮮雞蛋，買回家馬上冷藏，前兩天拿來水煮，蛋正常沒有壞，但第三天想拿來煎蛋時，他連續打了三顆，發現雞蛋竟然都「臭掉了！」，他查看生產日期，上面印的是2024年6月3日，保存期限30天，照理來說雞蛋仍在有效期限內，讓他不解表示：「不是還沒過期嗎？」，於是上網發文求解。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我上周全聯買的，也跟你一樣，原本以為是冰箱太冷，結果不是，一盒只有4顆好蛋，其他一打就散，蛋黃還黏蛋殼上，超可怕」、「蛋買回家一定要冰，天氣熱很快就壞，尤其全聯有開冷氣，出賣場室外溫度有可能加速蛋的腐壞」、「夏天的雞蛋不能放常溫保存，尤其是洗選過的，賣場超過三天的就不要買了」。

還有不少網友建議原PO「去菜市場買啦，一斤已經降到35了，蛋沒洗過可以放很久，水洗過要冰」、「我都去市場買比較新鮮」、「全聯的蛋很多都臭掉，幾次以後都不敢買了，還是乖乖跑遠一點買」、「中過2次就不買那邊的蛋，蛋打都打了，退也麻煩，米店流動快，至少新鮮」、「夏天買冷藏蛋比較保險」。

不過，也有網友回應「又再炒雞蛋的議題了」、「為何那麼多人買到臭雞蛋？我也會在全聯買蛋，沒遇過這種情況」。

圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」
圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」

全聯 履歷 超市 雞蛋

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