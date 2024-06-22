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果蠅爆發怎麼辦？她用全聯1神級產品「連蒼蠅都抓」 照片曝光上千人驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照片

台灣進入夏季的天氣型態，連日高溫也讓果蠅不斷滋生。對此，有網友分享全聯有1款「神級產品」，使用後成功捕獲上百隻果蠅，就連蒼蠅也成功抓捕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享一張照片，指出今年夏天果蠅好猖狂，到家裡附近的全聯購買一款果蠅餌劑，放置幾天後，竟然捕獲上百隻果蠅，讓她直呼「連蒼蠅都抓到…真的太厲害！」。

一名網友分享，近日到全聯購買1款果蠅餌劑，放置幾天後，竟然捕獲上百隻果蠅。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
一名網友分享，近日到全聯購買1款果蠅餌劑，放置幾天後，竟然捕獲上百隻果蠅。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說

貼文一出後，不少用過的網友都大推好用，紛紛表示「不只蒼蠅果蠅都有效，還會抓蚊子，之前放家裡抓到4隻過」、「我家也是！超可怕的，就放水果旁邊，抓到超多」、「推薦各位，放一顆發酵的豆豉在裏面，包它斷子絕孫」、「這真的很好用，一個可以放一年」、「最可怕的是果蠅的繁殖力，要找到卵然後全部清除才能一勞永逸」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「我買沒用」、「對啊！我家的也抓不到那麼多，到底要放在哪裏才能呢？」、「我買回來使用效果不好」、「這款味道太嗆，只能放在廚房垃圾桶旁邊」、「味道很嗆！完全無法放在廚房」。

廚房 水果 蒼蠅 蚊子 高溫

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