果蠅爆發怎麼辦？她用全聯1神級產品「連蒼蠅都抓」 照片曝光上千人驚呆

市面上的手機廠牌琳瑯滿目，一般人會依個人使用習慣和手機價格來選購，當然也有所謂的死忠粉絲，會一直換購同一廠牌不同型號的手機。有一位網友近日想換手機，他得知大賣場也有賣他想買的手機時，貼文詢問有大賣場買手機經驗的人，推不推薦在大賣場買手機？

2024-06-18 20:11