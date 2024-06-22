全聯特價1款錫蘭紅茶！老饕曝鮮奶茶配方大讚：每天喝都不膩

全聯福利中心經常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯發現1款錫蘭紅茶正在做促銷，1公升只要39元，買回家搭配牛奶做成鮮奶茶，大讚味道濃郁又好喝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，自己是鮮奶茶控，試過非常多牌子的紅茶都覺得太淡，但全聯販售的「光泉錫蘭紅茶」味道剛剛好，只要紅茶、牛奶各半，就非常濃郁好喝，現在1公升特價39元，直呼「在炎熱的夏天配上一杯清爽的紅茶，真的超爽！」。

一名網友分享，近日在全聯發現1款錫蘭紅茶正在做促銷，1公升只要39元，買回家搭配牛奶做成鮮奶茶，大讚味道濃郁又好喝。圖/取自臉書社團「全聯消費經驗老實說」

貼文一出後，許多喝過的網友也大推，紛紛表示「不苦澀也不會太甜，飯後來1杯，天天喝都不膩」、「這款紅茶好喝，沒特價的時候我們這邊一下就賣光，現在特價可能要跑好幾家才買得到了」、「平常喝微糖感覺很剛好，不會膩口」、「太便宜了吧！謝謝推薦」、「喝過一次還不錯，不會太甜，謝謝分享特價資訊」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「這個好甜喔」、「我現在都只喝義美紅茶、還是義美好喝」、「還是義美的錫蘭紅茶配鮮奶最好喝，很像古早味，光泉的錫蘭紅茶太澀了！」、「我覺得這款喝起來很淡」、「茶精的味道很濃郁」。