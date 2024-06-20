她大賣場買壽司吃到魚刺發文提醒 8歲孩能否吃生魚片引熱議

幾天前，有一位女網友在內湖好市多買了一盒壽司回家，家中小朋友在食用時，吃到一根2公分長的魚刺，幸好沒有造成任何意外，但她還是在社群平台發文抱怨，並提醒其他人在大賣場購買這項產品時要多注意。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，日前在大賣場買了一盒壽司，回家後2個孩子迫不及待打開來吃，她心有餘悸的說「8歲的孩子吃海苔鮭魚壽司時，吃到一根2公分長的魚刺」，還好沒有造成任何意外。

原PO文中除了抱怨大賣場對食物的品管應該多注意、再用心一些，也提醒「不要等出事再來檢討與賠償（搞不好甩鍋給員工疏忽，倒楣的還是消費者）」。

網友看完發文則提醒原PO，「大量處理的就這樣」、「盒子上的貼紙有沒有叫你注意？有沒有？」、「我記得包裝盒都會有警告，即使再認真注意，也有可能有漏網之魚，壽司店也是同樣的道理」、「餐飲業很可憐，不管怎樣，都一定會有瑕疵什麼之類。做再好，一個小瑕疵就被推翻全部，有些小店，還被酸民網民攻擊導致店家停業，看來以後自己家裡煮泡麵最好」，有人也點出「我覺得在那邊說吃生魚片就沒吃到魚刺的很搞笑，機率低不代表完全沒有欸」。

不過也有人認為吃壽司本就不能吃到魚刺，因為「壽司本來就是一口塞的，捏壽司的本來就要注意魚刺啊，國外的壽司讓人吃到魚刺可以告欸，順便收掉不用做了，台灣已經很包容餐飲業了，一般只是發文提醒而已，難道學國外直接告嗎？」

有些網友針對8歲小孩可否吃生魚片議論紛紛，「我不是好市多護衛隊，但我個人認為吃這種東西，大人本來就要先檢查是否有魚刺再給小孩吃才對，你就算去別間吃，多少都會有魚刺發生」、「8歲就吃生魚片了？」、「我是至今還不給小孩（10歲多）吃生魚片，尤其大賣場的更不可能，在他還不能自理照顧生病的自己前，我還是保守一點好，不然只是累壞媽媽」、「妳讓8歲小孩吃生食，我不知道該檢討的是妳還是COSTCO」。

就在大家針對魚刺事件熱議時，有人打斷討論歪樓問，「先不討論刺（咦），這盒壽司看起來好像不錯欸，價位是多少啊？」