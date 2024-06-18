快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

好市多上架「新口味披薩」 一票會員驚喜：料多又好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／美聯社資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／美聯社資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張照片，表示好市多的熟食區上架一款新口味披薩，是「大阪燒」口味，價格並未調漲，維持一片售價60元、18吋300元。不過，好市多卻無預警下架海鮮披薩、總匯披薩、菌菇披薩，只剩下單一口味。

一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，部分網友喜歡新上市的大阪燒口味，紛紛表示「今天買了，口味還不錯，帶回家在車上整車都柴魚味，料蠻多元的」、「大阪燒我愛欸，搞不好不錯吃，下次去買來吃看看」、「現場看感覺很像海鮮口味的配料加柴魚跟美乃滋」、「會甜的話想買」、「我今天買了還不錯吃」、「內容物蠻多元，有三色豆、臘腸片、章魚腳、蝦仁、柴魚片、美乃滋、蟹肉絲、紫洋蔥」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應指出「昨天吃了，普通，不是我會回購的項目」、「配料有三色豆，送我都不吃」、「我寧願漲價多些口味」、「邊邊看起來超厚」、「無法吃海鮮的不會買」、「感覺因為不能漲價，只好換品項」。

好市多 披薩

延伸閱讀

外食族福音！家樂福驚見「1超頂服務」 網見佛心價讚：省錢又省事

浴室白色水垢超難清！內行人曝全聯「神級產品」洗完亮晶晶：是廁所救星

只有今天！好市多「夏日購物節」快閃優惠 輸入優惠碼現折888元

好市多1款「超好用牙線棒」特價中 會員大讚：便宜又好用

相關新聞

好市多上架「新口味披薩」 一票會員驚喜：料多又好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他想在好市多買iPhone 網友大推：可以退機就值得

市面上的手機廠牌琳瑯滿目，一般人會依個人使用習慣和手機價格來選購，當然也有所謂的死忠粉絲，會一直換購同一廠牌不同型號的手機。有一位網友近日想換手機，他得知大賣場也有賣他想買的手機時，貼文詢問有大賣場買手機經驗的人，推不推薦在大賣場買手機？

外食族福音！家樂福驚見「1超頂服務」 網見佛心價讚：省錢又省事

家樂福驚見全新「超頂服務」！一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，家樂福賣場內一項「代客煮」服務...

讚！她用全聯這罐清潔劑清洗多年未清抽油煙機 污垢全除如同新購

你們家的廚房抽油煙機多久清理一次，一年、半年、一季、一個月、還是半個月？有人天天清理嗎？日前一位女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文表示，家裡開伙多年，最近才第一次清理家中廚房的抽油煙機，原本以為會很難清洗，沒想到使用一款廚房清潔產品，陳年油汙很輕鬆就清除，想分享給其他家庭主婦，推薦使用看看。

好市多1款「超好用牙線棒」特價中 會員大讚：便宜又好用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多線上購物發現「3M雙線牙線棒組合包」正在做促銷，限時折扣150元，換算價格一支不到0.6元，比市面上更便宜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

浴室白色水垢超難清！內行人曝全聯「神級產品」洗完亮晶晶：是廁所救星

浴室常會產生不少難以清除的水垢，一名女網友分享，近期使用洗碗精清潔浴室水龍頭，刷了好久才乾淨，沒想到過了2天又出現新的水垢，讓她覺得清到心很累，好奇全聯1款水垢清潔劑是否有用?貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。