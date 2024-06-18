好市多上架「新口味披薩」 一票會員驚喜：料多又好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張照片，表示好市多的熟食區上架一款新口味披薩，是「大阪燒」口味，價格並未調漲，維持一片售價60元、18吋300元。不過，好市多卻無預警下架海鮮披薩、總匯披薩、菌菇披薩，只剩下單一口味。

一名網友分享，近期逛好市多發現賣場的熟食部出了「大阪燒披薩」的新口味。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，部分網友喜歡新上市的大阪燒口味，紛紛表示「今天買了，口味還不錯，帶回家在車上整車都柴魚味，料蠻多元的」、「大阪燒我愛欸，搞不好不錯吃，下次去買來吃看看」、「現場看感覺很像海鮮口味的配料加柴魚跟美乃滋」、「會甜的話想買」、「我今天買了還不錯吃」、「內容物蠻多元，有三色豆、臘腸片、章魚腳、蝦仁、柴魚片、美乃滋、蟹肉絲、紫洋蔥」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應指出「昨天吃了，普通，不是我會回購的項目」、「配料有三色豆，送我都不吃」、「我寧願漲價多些口味」、「邊邊看起來超厚」、「無法吃海鮮的不會買」、「感覺因為不能漲價，只好換品項」。