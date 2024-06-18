他想在好市多買iPhone 網友大推：可以退機就值得

市面上的手機廠牌琳瑯滿目，一般人會依個人使用習慣和手機價格來選購，當然也有所謂的死忠粉絲，會一直換購同一廠牌不同型號的手機。有一位網友近日想換手機，他得知大賣場也有賣他想買的手機時，貼文詢問有大賣場買手機經驗的人，推不推薦在大賣場買手機？

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文求教，想要知道有人在好市多買過iPhone嗎？因為原PO自己想要換購iPhone 15，除了官網之外，知道這間大賣場也有賣，但沒買過，怕買了會有閃失，所以想請問有買過的人推不推薦？也因為他沒有好市多卡，如果大家很推薦的話，他再跟朋友一起去買。

網友看完貼文後，紛紛留言大推，「推，正在用」、「可以啊，我買了超過5支，都沒問題，一年買1-2次，不是最便宜但是最安心，沒什麼問題啊」、「都在好市多買iPhone跟iPad買4次了」，有人分享說「比較便宜。除了蘋果官網外，唯一可以退貨的地方」、「買過，沒什麼問題，跟apple店買的一樣」。

也有同樣想在好市多買iPhone的人提問說，「請問Costco線上價格跟現場價格一樣嗎？現場買可以直接取貨嗎？還是需要等？謝謝大家」。熱心網友回覆「推薦啊，線上買還可以等折扣下單」，有人說在好市多買iPhone的優點是，「很可以！退機機制可以預防拿到機王」、「在好市多買哀鳳不是最便宜，但相對有機會可以退貨（風險小一些），再續個499通信約，我覺得蠻划算的」。

有位網友提到分期的優惠時順便建議，「官網可12期免息分期，iPhone 15應該還可以等降價？應付AI的需求，應考慮高階的產品」，「可以等iPhone 16或是直接官網買」。