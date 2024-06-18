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外食族福音！家樂福驚見「1超頂服務」 網見佛心價讚：省錢又省事

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園中壢區家樂福中原店去年12月大火停業迄今，5月15日全新升級開幕，也新增「代客煮」服務。記者曾增勳／攝影
桃園中壢區家樂福中原店去年12月大火停業迄今，5月15日全新升級開幕，也新增「代客煮」服務。記者曾增勳／攝影

家樂福驚見全新「超頂服務」！一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，家樂福賣場內出現一項「代客煮」服務，只要挑選泡麵加付30元費用，即有專人為你現場烹調，還可加蛋加菜，省下回家備菜、煮麵等麻煩事，讓他大讚「對出外人真的太友善了啦」。

原PO表示，這項由家樂福賣場提供的「代煮泡麵」服務，現場可挑選想要的泡麵種類，只需付泡麵錢加30元費用，就有專人幫忙烹煮，且附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬，替出外人解決用餐的不便利性，更可順便促銷在地蔬菜。

不僅代煮服務方便，原PO指出，在賣場用餐區食用完畢後還可洗手、上廁所，也有飲水機可以使用，省了準備器具、泡麵、配料的麻煩，更不必擔心瓦斯、水、電及後續清潔問題，最重要的是有專人幫忙煮，不禁直呼「這種服務真的頂了」。

事實上，網友提及的「代客煮」為家樂福4月推出的全新平價服務，源自南韓的自助泡麵概念，分別於北市內湖店、彰縣彰化店試營運，而於5月重新開幕的桃園中原店也加入「代客煮」行列，只要在店內購買的泡麵或冷凍冷藏水餃，皆提供代煮服務。

貼文一出，網友們紛紛留言盛讚「方便又省時」，盼服務能普及全台分店，「比無人拉麵店便宜很多」、「價格可以」、「代煮一定比自己煮好吃，網咖的泡麵就是」、「希望全省的家樂福都要有」、「不用自己煮和洗碗盤、瓦斯、冷氣、蛋&菜，$30很可以」、「重點，泡麵還是家樂福的價錢，CP值夠高」。

家樂福 泡麵 賣場

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