讚！她用全聯這罐清潔劑清洗多年未清抽油煙機 污垢全除如同新購

你們家的廚房抽油煙機多久清理一次，一年、半年、一季、一個月、還是半個月？有人天天清理嗎？日前一位女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文表示，家裡開伙多年，最近才第一次清理家中廚房的抽油煙機，原本以為會很難清洗，沒想到使用一款廚房清潔產品，陳年油汙很輕鬆就清除，想分享給其他家庭主婦，推薦使用看看。

原PO表示，日前買了一款日本原裝進口廠牌的橘油捷淨廚房清潔劑來清潔抽油煙機，結果出乎意料外的好用，它把抽油煙機累積多年的油汙一次清潔乾淨，就像新購買的一樣。她大讚「這1瓶，太讚啦，清潔抽油煙機，輕輕鬆鬆」。

原PO除了貼文外，還PO出清潔時的照片。她先在瓦斯爐上鋪上報紙，接著把廚房清潔劑噴在抽油煙機表面和風扇中。5分鐘後，清潔劑分解油汙後形成泡沫狀，滴在瓦斯爐鋪的報紙上，然後用抹布擦拭乾淨。清潔過後的抽油煙機煥然一新，有如新購的一樣。

網友們看完貼文後，多人留言一致推崇這款清潔劑「真的很好用」、「這瓶真的好用，而且常常在做買一送一的活動」、「好用，特價時我都一次買一箱」、「真的好用！但我都上蝦皮買了」、「我覺得它不刺鼻是一大優點」，更有人驚呼「有這麼猛？」

有網友也提供清潔劑的其他用途「噴蟑螂特別好用」、「這買一送一時，我有買，用完後的瓶子，澆花好好用」。也有人推薦其他廠牌的清潔劑，「我本來也用這罐，後來覺得英國潔的更好用」。