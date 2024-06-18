好市多1款「超好用牙線棒」特價中 會員大讚：便宜又好用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多線上購物發現「3M雙線牙線棒組合包」正在做促銷，限時折扣150元，換算價格一支不到0.6元，比市面上更便宜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多正在特價「3M雙線牙線棒組合包」，原價719元，現在優惠569元，折扣150元。大讚這款牙線棒是雙線設計，能快速清出卡在牙縫的菜渣，也不像其他牙線棒太粗卡在牙縫，或用幾次就斷裂。

一名女網友分享，近期在好市多線上購物發現「3M雙線牙線棒組合包」正在做促銷，限時折扣150元，換算價格一支不到0.6元，比市面上更便宜。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，許多用過的網友都大推「喜歡橘色雙線＋1，不會卡卡的，可以很快就把牙齒清潔乾淨」、「這款雙線的清潔力還不錯用，我都會固定囤貨」、「謝謝分享，優惠折扣下來真的很便宜耶」、「謝謝分享，我們家也都買這款牙線棒，消耗得很快」、「我也是都用3M的牙線棒，真的比較不容易斷」、「折完不貴耶，可以買」、「用過好幾個牌子的都很容易分岔斷裂，但後來用3M就沒有這個問題」。

事實上，這款牙線棒自從在好市多上架後，就被不少會員搶購，曾一度賣到缺貨，今（18）日適逢好市多夏日購物節，結帳金額滿8800元，輸入指定折扣碼，還可以現折618元，活動僅限1天。