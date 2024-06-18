浴室白色水垢超難清！內行人曝全聯「神級產品」洗完亮晶晶：是廁所救星

浴室常會產生不少難以清除的水垢，一名女網友分享，近期使用洗碗精清潔浴室水龍頭，刷了好久才乾淨，沒想到過了2天又出現新的水垢，讓她覺得清到心很累，好奇全聯1款水垢清潔劑是否有用？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，家中浴室水龍頭上有不少白白的水垢，用洗碗精刷很久才清乾淨，但沒過2天卻又出現新的水垢，讓她無奈直呼「真的是清到心很累」。

一名女網友分享，近期使用洗碗精清潔浴室水龍頭，刷了好久才乾淨，沒想到過了2天又出現新的水垢，讓她覺得清到心很累，好奇全聯1款水垢清潔劑是否有用？圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，吸引一票用過「魔術靈水垢清潔劑」的網友大推，紛紛表示「我們家也都買這罐！CP值真的很高」、「用這罐很有感！水垢清完也比較不會那麼快長出來，而且噴完擦掉就很乾淨」、「用這魔術靈水垢清潔劑幾乎不用刷，水垢就輕輕鬆鬆掉了」、「魔術靈的產品都好好用，價格不貴」、「這款真的大推，是我用過最好用的價格又公道」、「不傷手又好清潔，CP值很高！」、「魔術靈根本是廁所救星」、「不得不說魔術靈除水垢真的很強！我家之前也是水垢超嚴重，後來聽網友推薦也去買來用真的明顯改善」。