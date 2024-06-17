傻眼！好市多「氣泡酒」一開就噴掉三分之二 網笑：不是拿來喝的

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一段影片並發文哭訴，他表示「開瓶要小心，沒搖沒晃，一打開就噴了三分之二瓶」，讓他好心疼。網友看完影片，紛紛笑翻：「真的misssss！」

根據《今購百科》資訊，這款金色三麥「MISSS 綜合莓果蜂蜜氣泡酒」，一瓶500ml。從影片中可見，就在原PO開瓶的瞬間，這瓶氣泡酒直接噴掉大半瓶。讓他忍不住發文提醒：「開瓶要小心！」

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「真的是太傻眼了」、「剩下太少了吧！慘」、「雖然我知道不該笑，但我忍不住」、「剩下來的三分之一才是精華」、「你的看起來比較好玩」、「所以，它屬於效果系的飲品而非品嚐系的」、「這種酒是拿來噴的，不是拿來喝的」、「氣泡酒真的要先研究一下開瓶方法」。

有同樣經驗的網友回應「在金色三麥用餐，點了這瓶也是遇到一樣的狀況，店員重開一支，重點是記得這支很普通，就是很會噴」、「開草莓啤酒也是這樣，且泡泡一直流出，根本來不及清潔」。

有買過的網友建議原PO「慢慢洩壓就不太會了」、「建議放冰箱冰兩天以上，二氧化碳會比較穩定」、「一開瓶直接少三分之二好悲劇，我買過兩箱，可能因為喝之前都是先拿去冰箱冰，沒遇到這問題」、「跟溫度也有關係，低溫會讓CO2比較穩定，可以先拿去冰，另外開瓶前可以用手指彈瓶身彈一圈，就不會噴了」。

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