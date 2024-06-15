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好市多上架新款進口零食！他一口接一口秒嗑光：超罪惡

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，美聯社
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，美聯社

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多發現一款泰國進口的「蝦頭餅乾」，為了嚐鮮而購買，回家意外發現很合胃口，一下就嗑光2包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多零食區，發現上架1款泰國進口的「脆蝦頰餅乾」，為了嚐鮮決定購買，回家打開發現裡面有滿滿的蝦頭，直呼「實在太好吃，一下子就吃光2包，超罪惡！」。

一名網友分享，近日在好市多發現一款泰國進口的「蝦頭餅乾」，為了嚐鮮而購買，回家意外發現很合胃口，一下就嗑光2包。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友分享，近日在好市多發現一款泰國進口的「蝦頭餅乾」，為了嚐鮮而購買，回家意外發現很合胃口，一下就嗑光2包。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，不少買過的網友也大讚好吃，紛紛表示「今天買了，不小心消滅1包」、「真的好吃，前幾天跟同事分享，後來又去好市多扛整箱」、「口感很像不硬的蝦味先，是酥脆不油不死鹹，味道淡淡的，不吃不會怎樣，但就是會不自覺又想吃，配茶配酒都適合」、「今天立刻買來吃，結果被掃光」、「真的好吃！今天晚上有去買了，可以配啤酒」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「吃完隔天長痘子QQ」、「這熱量超高吧！」、「平時吃蝦，頭都丟掉的耶」、「我應該買不下去」、「有過敏體質的吃這可能會進醫院」、「蝦頭不健康吧」、「本來沒有用的東西，做成零食卻一大堆人買」、「我看到蝦頭這個邊角料做的，還賣這麼貴，直接跳過」。

好市多 泰國 蝦味先 零食 餅乾

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