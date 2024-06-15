他見好市多1幕喊「最美的風景」！過來人直言：是大賣場日常

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多時，用手機拍下賣場照片，笑稱是「最美麗的風景」。貼文一出後，引發廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片，指出自己在好市多賣場逛了一圈後，順手拍下10張照片，笑稱是「最美麗的風景」，從圖中可以發現，不少民眾拿了餅乾、冰淇淋、沖泡飲等商品，但臨時改變心意不買，但並未把商品歸還原位，而是隨意放置其他商品的販賣區。

一名網友逛好市多時發現，不少民眾拿了餅乾、冰淇淋、沖泡飲等商品，但臨時改變心意不買，但並未把商品歸還原位，而是隨意放置其他商品的販賣區。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，多數網友直言不意外，紛紛表示「大賣場日常啊！以前在大賣場打工時，從收銀台下班走經過賣場，隨手都能撿個幾樣迷路的商品」、「這個就是台灣人的水準，只是正常發揮而已啦，不意外」、「逛過美國的賣場就是這樣，而且是不管哪家都一樣」、「至少該冰的還有冰」、「至少還會放冷藏」、「每去必有的景象，素質真的很差」。

此外，也有部分網友指出， 好市多還有使用各種手段挑選商品的人，紛紛回應「看了不少拼命捏水果的人」、「我看過老先生先站奇異果旁叫老婆過來看，然後老婆很自然的打開奇異果，一顆一顆的捏捏看，一點都不懼怕別人的眼光」、「今天剛看到連買個香菇都要掐一下的阿伯」。