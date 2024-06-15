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他塗「液體OK繃」狂喊痛10倍！內行人揭正確用法

聯合新聞網／ 綜合報導
名網友分享，自己因手指受傷，到藥局買了液體OK繃，結果使用後竟比塗碘酒還痛10倍，讓他相當不解「液體OK繃是否真的有用？」。示意圖/Ingimage
名網友分享，自己因手指受傷，到藥局買了液體OK繃，結果使用後竟比塗碘酒還痛10倍，讓他相當不解「液體OK繃是否真的有用？」。示意圖/Ingimage

醫療用品使用錯誤恐帶來反效果，一名網友分享，自己因手指受傷，到藥局買了液體OK繃，結果使用後竟比塗碘酒還痛10倍，讓他相當不解「液體OK繃是否真的有用？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「液體OK繃點下去差點痛死，這真的有用嗎？」為題表示，自己因為搬家具，不小心把指縫磨破了一層皮，到藥局想要購買OK蹦，藥師推薦液體OK蹦，還不用塗碘酒，結果他使用後直呼「刺痛感比塗碘酒還痛10倍！」，而且看起來只有薄薄一層，好奇這商品是否真的有用？

貼文一出後，多數網友都認為用液體OK蹦當下會很痛，紛紛表示「這個用就是先痛一次」、「本來就會很痛」、「劇痛是正常的，沒有藥性，只是防水，不讓傷口泡水」、「小傷口用這個很方便」、「查了一下是苯甲，這東西不痛才怪，好比雙氧水消毒，痛到半死」、「會痛忍一下，用得對好很快」。

此外，也有內行網友分享「液體OK繃」的使用時機，紛紛回應「那是碰水前使用的，例如洗澡或游泳，不碰水的話不如貼人工皮」、「洗澡前用，平常幹嘛用，這超痛的」、「對小範圍的切割傷或刺傷應急用的，擦傷還不如清創上藥」、「只能用在一些無關緊要的小傷口」、「對工作上會碰到水的很有用」。

藥局

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