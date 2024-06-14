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趕上班早餐選擇再+1！ 網推全聯1即食茶葉蛋：比外面好吃100倍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大讚全聯1款即食茶葉蛋方便又美味。圖／聯合報系資料照片
網友大讚全聯1款即食茶葉蛋方便又美味。圖／聯合報系資料照片

為了避免上班上課遲到，除了到早餐店外帶餐點外，也有人會事先購買能快速料理或可即食的商品備用。近日有網友發文分享，全聯一款可即食的茶葉蛋拿來當早餐十分方便，並且調味適宜、口感Q彈，引起網友熱烈討論，更有人大讚「比外面的茶葉蛋好吃100倍」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，全聯一款名叫「阿薩姆茶葉蛋」的商品相當方便。她表示自己平日早上趕著送小孩上課、到公司打卡上班，但又想改變水煮蛋、饅頭搭配豆漿或牛奶等等一成不變的早餐組合，而這款拆袋即食的茶葉蛋就很符合她的需求，除了拯救媽媽的早餐焦慮，還能多賴床幾分鐘，更大讚茶葉蛋的味道鹹香美味、口感Q彈。

網友大讚全聯1款即食茶葉蛋方便又美味。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」
網友大讚全聯1款即食茶葉蛋方便又美味。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」

對此，有購買過的網友表示認同，「好吃又方便+1」、「這個我超推薦，個人覺得比外面的茶葉蛋還好吃100倍」、「滷得非常入味」、「它是蛋很貴的時候，我的最佳選擇」、「非常好吃，常買」。

不過也有網友認為該產品較重口味，「好吃常買，就是鹹了一點，如果包裝改成夾錬袋會更方便」、「真的很鹹」。

此外，根據《聯合新聞網》報導，由於近來雞蛋價格不斷下跌，量販超市通路也因應蛋價調整商品售價，即日起至6月17日，於全聯一次購買兩包阿薩姆茶葉蛋，即享有119元的優惠價格。

全聯 好物推薦 早餐 茶葉蛋 蛋價 賣場

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