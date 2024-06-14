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7-11招牌變了！一票人喊「好不習慣」 支持者讚：清新日系風

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾發現統一超商7-ELEVEN的招牌變得不太一樣了。 聯合報系資料照
有民眾發現統一超商7-ELEVEN的招牌變得不太一樣了。 聯合報系資料照

7-11是全台最多的便利商店，路上每走幾步路，就能看見顯眼的「7-11招牌」。不過近日就有人發現，7-11的店外招牌居然變了，原本的綠色邊框整個消失，只剩全白背景，引發網友兩派看法，其中就有人指出，新招牌有股「日本感」。

一名網友昨（13）日在臉書社團「路上觀察學院」發佈一張照片，表示他發現7-11的招牌變得有些不一樣，看起來有點不習慣。對此，粉專「高雄點 Kaohsiungtien」前陣子也發文指出，因應「全球政策」，全台7-11將陸續開始換招牌，並貼出新舊招牌的對比圖。

圖中可看到，舊招牌的商標有厚厚的綠色邊框，下方標示的店內服務內容為藍色；而新版招牌則去掉了綠色邊框，只留下全白背景和正中間的7-11商標，「ELEVEN」字樣及下方標示顏色也統一改為「深綠色」，整體更加簡約乾淨。

貼文引起熱烈討論，網友的看法兩極，不少人認為「還是傳統舊的招牌比較好看」、「個人喜歡舊的設計，醒目好辨識」、「舊的比較紮實且遠看很明題，新的很弱」、「覺得有邊框比較習慣」、「舊的識別度比較高」、「新的像去邊吐司」、「看起來禿禿的」、「加盟主又要多花一筆錢」、「不習慣」。

但也有人表示，新的招牌俐落簡約，還散發一種「日本感」，「好像有日本小七的味道」、「跟日本的很類似」、「日系風的感覺」、「我覺得新招牌看起來很清新，乾淨俐落很好看」、「流行簡化風格」、「少了外框，有走極簡風的感覺」、「簡化焦點，醒目俐落」、「白色的感覺比較清爽，有科技感」。

7-11 7-Eleven

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