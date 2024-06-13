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連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

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連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聯合新聞網／ 綜合報導
全家超商示意圖。圖／聯合報系資料照
全家超商示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣超商服務不只包山包海，還會推陳出新，有些隱藏版服務還需要「慧眼」才能發現。近日有網友意外發現全家超商貨架上的小機關，輕輕一拉就能輕鬆取貨，吸引大批網友前來朝聖冷知識，影片短短2天就突破135萬次瀏覽。

有網友在「Threads分享短影片，驚訝「該不會只有我現在才知道可以這樣」。只見她站在全家超商鮮食區前，伸手拉了分類塑膠片前端一下，結果原本縮在貨架最裡面的飯糰突然往外衝來到最前排，讓消費者可以輕鬆拿取。

由 @familymart_tw 發佈
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影片在Threads上爆紅，網友紛紛留言「冷知識get，以前都伸手進去拿」、「原來可以這樣」、「我活到30歲才知道這」、「突然覺得以前在拉排面的自己是白癡」、「太扯，居然有這個功能」、「去全家發現大家都在拉」、「謝謝你，生活智慧王」。

該串文也釣出全家官方帳號回應，笑說「這樣都被你發現？這就是伸縮自在的愛」，不過也有全家店員表示，「全家店員的我竟然不知道⋯」、「這個是新的店鋪或重裝潢才有吧？做了5年的我 都沒有這個」。

《NOWnews》訪問店員表示，該機關是方便店員整理排面的工具，希望顧客沒事不要去玩，因為它沒有多堅固，如果真的有需要，「拉完也要輕放，不要像打彈珠一樣直接放手，很容易斷掉」。至於7-11，因其貨架可一層一層拉出補貨，因此不需要這個機關。

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