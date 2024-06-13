快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯牛小排「藕斷絲連」他憂食安出問題 網群嘆：無知真的很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片

有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出一組照片並發文表示「全聯牛小排，希望不是用膠水黏的，有點擔心」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「無知真的很可怕」。

從原PO貼出的照片可見牛小排的色澤呈鮮紅色、肥瘦比例均勻，看起來肉質算新鮮。猜原PO想表達的是每塊牛小排在筋膜相連的部份，有「藕斷絲連」的狀況，令他擔心是不是業者有使用膠水黏合劑去黏合造成的呢？於是PO文想要尋求解答。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「組合肉不是長這樣子，這自然肉層」、「是不是膠水黏的，這件事先不要擔心牛小排，先擔心你自己吧？」、「你沒吃過牛肉？」、「世界上有一種東西叫做筋膜組織，希望你有聽過這個名詞」、「肉的筋膜就是這樣啊」、「這是筋膜好嗎？」

還有不少網友笑道「烏賊裡有墨水，也不要買」、「全聯牛小排應該不便宜吧」、「什麼膠水，明明就是牛的口水」、「不讀書又不谷歌」、「肯定沒看過生牛肉」、「每日一笑」。

圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」
圖擷自臉書社團「全聯消費經驗老實說」

全聯牛小排 筋膜 膠水

延伸閱讀

不慎一次購入40瓶…好市多「即期養樂多」如何一口氣消化掉？網群傳授一消暑解方

客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

躲在棉被吃？維力炸醬麵隱藏吃法 網友分享「神搭配」誰試誰愛上

做家事誰的責任？爸爸見小一女兒閱讀素養答案傻了 喊送安親班再教育

相關新聞

全聯牛小排「藕斷絲連」他憂食安出問題 網群嘆：無知真的很可怕

有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出一組照片並發文表示「全聯牛小排，希望不是用膠水黏的，有點擔心」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「無知真的很可怕」。

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

台灣超商服務不只包山包海，還會推陳出新，有些隱藏版服務還需要「慧眼」才能發現。近日有網友意外發現全家超商貨架上的小機關，輕輕一拉就能輕鬆取貨，吸引大批網友前來朝聖冷知識，影片短短2天就突破135萬次瀏

他氣憤好市多「蛤蠣濃湯」漲價又縮水 網教一招：要多滿有多滿

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示「都已經漲價了還不裝滿一點」。貼文立刻引發熱議，網友紛紛直呼：「已經吃不起它了」。

比飲料便宜！全聯驚見「特價便當」狂掃貨 網暴動喊：賺爛了

物價飆升讓很多民眾直呼受不了，不少超商和超市也因此推出「銅板價」便當，讓大家壓力可以稍微小一點。最近有網友驚見全聯的便當打折出清，一個鹹酥雞便當竟然只要19元，直接掃了兩個回家，不少網友看完也直呼「太扯了！」。

穿越？ 超商門口突見「兵馬俑拿霜淇淋」！ 網笑翻：秦何以堪

秦朝的兵馬俑穿越到現代了嗎？還是劇組在拍攝？一名網友近日經過便利商店時發現，門口怎麼擺了一個兵馬俑，…

標籤呢？好市多1款飲品「開箱全透明」 內行解答：日本新政策

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日到好市多購買一整箱日本氣泡水，發現裡面24罐寶特瓶都沒有標籤，讓他相當好奇並上網發問。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。