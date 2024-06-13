全聯牛小排「藕斷絲連」他憂食安出問題 網群嘆：無知真的很可怕

有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出一組照片並發文表示「全聯牛小排，希望不是用膠水黏的，有點擔心」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「無知真的很可怕」。

從原PO貼出的照片可見牛小排的色澤呈鮮紅色、肥瘦比例均勻，看起來肉質算新鮮。猜原PO想表達的是每塊牛小排在筋膜相連的部份，有「藕斷絲連」的狀況，令他擔心是不是業者有使用膠水黏合劑去黏合造成的呢？於是PO文想要尋求解答。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「組合肉不是長這樣子，這自然肉層」、「是不是膠水黏的，這件事先不要擔心牛小排，先擔心你自己吧？」、「你沒吃過牛肉？」、「世界上有一種東西叫做筋膜組織，希望你有聽過這個名詞」、「肉的筋膜就是這樣啊」、「這是筋膜好嗎？」

還有不少網友笑道「烏賊裡有墨水，也不要買」、「全聯牛小排應該不便宜吧」、「什麼膠水，明明就是牛的口水」、「不讀書又不谷歌」、「肯定沒看過生牛肉」、「每日一笑」。