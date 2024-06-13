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他氣憤好市多「蛤蠣濃湯」漲價又縮水 網教一招：要多滿有多滿

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多外觀。本報資料照片
好市多外觀。本報資料照片

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示「都已經漲價了，還不裝滿一點」。貼文立刻引發熱議，網友紛紛直呼：「已經吃不起它了」。

原PO表示，他日前去美式賣場好市多Costco，在外賣熟食區購買了一杯愛喝的蛤蠣濃湯，發現價格漲了許多就算了，內容物竟然還縮水，份量僅剩七分滿，令他氣憤表示「都已經漲價了，還不裝滿一點」。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「現在竟然變這樣」、「簡直太差勁了」、「少了三分之一，這個服務員老闆是不是給他獎勵」、「都已經漲價了還買」、「唉！二年沒吃啦」、「漲價後就沒買過了」、「傻瓜才會去買」、「好市多熟食，現在我只會買烤雞」。

還有不少網友回應「真的變很小杯，變小後我也好久沒買了」、「說真的，好市多美食區賣的東西，我也覺得越來越膩了，新的品項不美味，舊的品項一直漲價，份量縮水，已經好久沒在那邊用餐了，當年熟食區的座位可是一位難求」。

對於批評，有人緩頰表示「不常買覺得還好」、「人事＆物料成本漲價，再裝滿可能就要漲十元」、「呵，這也是漲價的一部分」、「不能裝太滿，避免灑出來」。

也有網友建議「自己回家煮啊，要多滿有多滿」、「直接買罐頭回家加熱還划算點」、「直接去買賣場內的罐頭，回家再加點牛奶可以煮一大鍋」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多 漲價 蛤蠣

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