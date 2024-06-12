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比飲料便宜！全聯驚見「特價便當」狂掃貨 網暴動喊：賺爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照
全聯福利中心常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照

物價飆升讓很多民眾直呼受不了，不少超商和超市也因此推出「銅板價」便當，讓大家壓力可以稍微小一點。最近有網友驚見全聯的便當打折出清，一個鹹酥雞便當竟然只要19元，直接掃了兩個回家，不少網友看完也直呼「太扯了！」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文驚呼「第一次買到這種價格」，可見照片的商品為全聯賣的鹹酥雞便當，原價要79元，結果特價一個只要19元，網友也二話不說直接掃了兩個回家。

不少人看到價格也嚇到，紛紛留言讚嘆，「這種價格吃了就算拉肚子也要誇它一句通便」、「沒看過這樣的價格，是我絕對買」、「我只有買過47元的」、「正常打6折是47元，這個真的有誇張」、「19元，真的不能再嫌了…羨慕」、「真的大運！」、「這價格，賺爛了」。

但也有人表示，「說真的就算只要19元，我看到也不會想買」、「不要太高興，買完之後馬上打開聞一下看有沒有臭掉或酸掉」、「這比較有可能是貼錯價錢」、「這款賣不好又一直強推，常常看到剩一堆，主要是肉少又貴」、「吃過了，就是不好吃」。

便當 全聯

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