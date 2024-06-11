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穿越？ 超商門口突見「兵馬俑拿霜淇淋」！ 網笑翻：秦何以堪

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾看見超商門口放了一個兵馬俑，手裡卻拿著霜淇淋。 示意圖／ingimage
有民眾看見超商門口放了一個兵馬俑，手裡卻拿著霜淇淋。 示意圖／ingimage

秦朝的兵馬俑穿越到現代了嗎？還是劇組在拍攝？一名網友近日經過全家便利商店時發現，門口怎麼擺了一個兵馬俑，而且還剛好目睹店員擠好霜淇淋放在兵馬俑的手上，令他摸不著頭緒，照片曝光後引發網友們熱議。

一名網友在Threads上分享一張照片，全家便利商店站著一個兵馬俑雕像，臉上嚴肅的神情和手上拿著的霜淇淋形成有趣的強烈對比，原po看了也直呼，「到底哪間全家門口會放兵馬俑來拿霜淇淋^_^？」。

貼文一出立刻吸引許多人留言「不要小瞧他了，農曆七月他可能會喊歡迎光臨」、「全家跟故宮聯名了嗎？」、「去哪裡弄來這尊，笑死」、「是歷史的味道（口味）」、「真有創意」、「秦始皇也要吃冰淇淋，叫兵馬俑來買的意思」、「強調一個保鮮」，更有人玩起諧音梗，「兵淇淋」、「秦何以堪」。

然而，此貼文也釣出全家官方帳號於留言區解答，這是台中新惠來店的「冰馬俑」，「準備好與店長一起墜入夏日戀秦了嗎？」其他人則笑說「全家實在太有梗了」、「請問霜淇淋口味是什麼？」、「吃冰的季節果然到來了呢！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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