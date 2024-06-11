標籤呢？好市多1款飲品「開箱全透明」 內行解答：日本新政策

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日到好市多購買一整箱日本氣泡水，發現裡面24罐寶特瓶都沒有標籤，讓他相當好奇並上網發問。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多買了一整箱「富士山強氣泡水」，回家開箱後才發現裡面24罐寶特瓶都沒有標籤，疑惑地上網發問。

一名網友分享，近日到好市多購買一整箱日本氣泡水，發現裡面24罐寶特瓶都沒有標籤，讓他相當疑惑。圖／擷自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，有內行網友說明這是日本推廣的環保政策，紛紛表示「ラベルレス無標籤款，這幾年日本推廣的環保政策，連寶特瓶身都必須是透明無色的」、「這款是無標籤款，標籤貼在箱子上」、「商品牌子就有寫，是無標籤款」。

此外，也有不少喝過的網友大推這款氣泡水，紛紛表示「這款超好喝欸！而且開瓶不會爆出來，氣泡很綿密」、「超推！我每天中午來一罐，消暑又解渴，只是氣也太強，氣飽了」、「超好喝，氣好多」、「很好喝氣泡超強，開了放冰箱，到隔天氣泡還是很強，恨只買一箱」、「這是目前喝過最喜歡的氣泡水」。