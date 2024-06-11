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好市多1飲品超難買？他手刀搶進3瓶嗨翻 會員曝：連路人都推
好市多各式生鮮熟食總能吸引不少粉絲關注。近日有網友透露，一款芒果梅酒相當難買，某天偶然得知附近的好市多有貨，馬上搶購三瓶。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，某天他接到朋友電話，得知附近的中和店架上還有這款芒果梅酒，他也立刻穿上褲子、直奔賣場，最後幸運搶到三瓶。根據《今購百科》資料顯示，商品原產地來自日本和歌山縣，果汁含量30％、酒精8％，一瓶售價599元。
對此，底下留言紛紛表示，「我以為你至少會買一打，居然買三瓶就走了」、「台中賣場都沒看到」、「我也買了一瓶」、「高雄沒看過空過欸，三瓶好像有點太多了，建議之後可以加氣泡水」、「滿好喝的，5月底去新竹看到有貨，跟老公還在猶豫的時候，旁邊的先生一次抱了四瓶，還跟我們說網路社團說這不錯喝」。
針對這款芒果梅酒的口感，有網友不推，「超級甜」、「在日本買來喝過，不好喝」。但也有人說，這款酒可能不適合單喝，「加鮮奶就還不錯」、「加冰塊、冰水（大約酒1、水跟冰塊3的比例）滿好喝的，香而不甜很順口」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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