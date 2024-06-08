好市多披薩只剩「這口味」！網友全崩潰：不想吃了

好市多（Costco）不僅販賣日常雜貨、生活用品，也推出一系列熟食商品，包括熱狗、披薩、炸雞、牛肉捲等餐點，因此深受民眾愛戴。不過近日有網友發現，好市多中和店的披薩僅剩「單一口味」，消息一出，隨即引發不少網友哀怨大喊「還我海鮮」。

近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，前往好市多中和店購物時，發現外部熟食區的菜單出現異動，原先披薩有販售多種口味，然而仔細查看菜單卻見披薩只剩下「夏威夷」口味。該網友立即將消息發布至臉書社團，引起廣大迴響。

不少網友紛紛留言表示「我不吃夏威夷耶」、「總匯那麼好吃還給我撤掉」、「最好吃的是海鮮披薩，已經不見一陣子了」、「喔不，我超喜歡松露口味的」、「什麼，最愛的菌菇披薩又下架了」、「披薩超難吃，整片都番茄醬，鹹死了」、「還我海鮮」、「真的，昨天去只有夏威夷，沒海鮮好吃」、「海鮮披薩掰掰了」。

還有人表示拒買，「以前這面牆上有蠻多好吃的東西，現在這品質、這價位...真的不會想吃了」、「看來越來越不優惠了」、「說真的，就跟麥當勞一樣，都不問過消費者意願就隨便停售商品，很傷感情咧」、「這一區我放棄很久」。

不過也有夏威夷披薩的忠實粉絲表示，「好市多披薩我只買夏威夷欸」、「對喜愛鳳梨pizza的我來說，pizza也永遠只有這個夏威夷pizza這個選擇啊」、「表示夏威夷還是最熱銷」、「好險我愛吃夏威夷」、「耶！總算回來啦」、「我愛夏威夷」、「我也只吃夏威夷」、「夏威夷的勝利」、「夏威夷披薩超好吃」。