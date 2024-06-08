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她溫水加「1物」清潔洗衣機 5分鐘飄滿大量海苔片…網讚：洗白衣也好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享，她利用過碳酸鈉清潔家中的洗衣機，洗出一大缸飄滿屑屑的汙水。示意圖。圖／Ingimage
一位網友分享，她利用過碳酸鈉清潔家中的洗衣機，洗出一大缸飄滿屑屑的汙水。示意圖。圖／Ingimage

任何家電都需要定期清洗，以免因為積累了過多髒汙而損壞、或降低使用效能。近日一位網友分享，家裡的洗衣機已有3年未清洗，於是她到全聯買了過碳酸鈉來清潔機體內槽，沒想到洗出一大缸飄滿「海苔片」的汙水。原PO也上傳了記錄清洗過程的影片，讓許多網友震驚「好噁！這是幾百年沒洗呀」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，家裡的洗衣機已有3年未清洗，她在網上看到其他人分享，可以使用過碳酸鈉清潔內槽，便到全聯買了一袋嘗試。

原PO表示，首先要先在洗衣機內注滿溫水，加入300公克的過碳酸鈉，並讓洗衣機運轉5至6分鐘。

接著，把浮上來的髒污用濾網撈掉，並將缸內的水繼續靜置於洗衣機中。待4小時過後，便可以排掉汙水，再重新用清水清洗一次內槽。

原PO也將清洗內槽的畫面PO上網，只見洗衣機缸內漂浮著大量「海苔片」，內槽過濾毛絮的濾網也黏滿了屑屑，讓不少網友驚呼，「會不會太強」、「好噁！這是幾百年沒洗呀」、「洗衣機可以洗愛玉籽？」。

網友分享如何利用過碳酸鈉清潔洗衣機。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」
網友分享如何利用過碳酸鈉清潔洗衣機。圖擷自FB社團「我愛全聯-好物老實説」

不過，也有網友建議原PO，仍需找專業的師傅才能徹底清潔內槽，「需要再找個專業的來，把滾筒拔起來清洗才乾淨喔」、「過來人經驗，不意外的話，這幾天洗衣服都會有海苔片黏在衣服，然後還要再聯繫專業拆機清洗」、「每年固定花2000元請專業的洗一次，洗完的零件師傅會給你檢查，真的亮晶晶的，自己丟洗衣槽清潔錠算平常保養」。

還有網友分享過碳酸鈉的其他用途，「洗咖啡垢、茶垢也超有效的」、「泡白色衣服超乾淨，比漂白水好用，用熱水效果很好」、「抽油煙機也好用」。

全聯 好物推薦 洗衣機 賣場

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