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他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

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他見賣場這台電扇逾5千元直呼「好貴」 過來人曝2優勢：值得

聯合新聞網／ 綜合報導
電風扇示意圖。圖／ingimage
電風扇示意圖。圖／ingimage

除了冷氣之外，電風扇是每個家庭必備的消暑利器，到大賣場就可看到多種廠牌的電扇，價格和功能也多有所不同。有網友日前看到一台造型復古的電風扇，但卻要價5490元，讓他覺得實在太貴，不過多數人看了認為耐用懷舊，讓電風扇有這個價值。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享照片，只見貨架上放了一台綠色、造型復古的14吋DC變頻桌扇，售價要5490元，原PO相當訝異地說，「我有點好奇，這大同電扇為什麼那麼貴啊？」

不少用過的人都大讚耐用、品質好，「一台傳三代，值了」、「因為不會很快就再見，現在的電風扇都壽命不長」、「一台傳三代，人走風還在」、「耐用噢，你可以試試」、「因為大同用料實在，可以用很久。現在東西塑膠電子產品太多，壽命沒多久又貴又爛，我相信還是很多人家裡的大同電鍋還沒壞」、「我有一台87年的，現在還在用，你想有價值嗎？」、「超耐用！家中一台用了二、三十年還在用，前年又幫兒子買一台，只是強風聲音有點大，睡覺蠻吵的」。

還有人直呼很懷舊，「賣的是回憶」、「因為物以稀為貴」、「我覺得會買都是情懷」、「回憶值5000」、「這應該是復刻第一代，全銅製電機馬達吧」、「這種電扇已經是絕版品了，現在是給大家收藏用的」、「買到的已經不是電扇，是傳家的古董了」、「仿舊外觀，價格有理由拉高」。

原PO在賣場看到大同電扇要價5490元，讓他直呼好貴。 圖擷自爆廢1公社
原PO在賣場看到大同電扇要價5490元，讓他直呼好貴。 圖擷自爆廢1公社

大同 賣場

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