他申請富邦好市多聯名卡 簽名時驚見財產清冊同意書

有一位網友日前去好市多購物，結帳時被富邦銀行駐場業務員推銷富邦聯名信用卡，就在申請書全填妥要簽名時，他發現業務員翻到下一頁，只露出簽名處要他簽名，他下意識往上翻看到是「委託富邦銀行向國稅局調閱本人財產清冊同意書」。原PO不知該不該簽，於是貼文想聽聽其他人的想法與建議。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文敘述，他只是要申辦一張富邦聯名信用卡，有需要把名下動產、不動產、股票、金融資產、現金一切明細都上繳給富邦嗎？而且當業務員讓他簽名時是只露出下面簽名處，「懷疑很多人根本不知道自己有簽到調閱財產清冊同意書」。

貼文引起網友們熱議，有網友回應「就用一種你不用附財力證明的話術，但其實是要你授權他去查你的財產當作財力證明送審」、「這已經不是話術，是用騙的」、「財產清冊只看的到車輛跟不動產，其他的看不到啦」、「沒附財力證明才要簽吧」。有網友補充說明，「一般簽名是調聯徵記錄，確認信用狀況，調人家的財產清單有夠詭異的」。

有網友建議，「你沒有其它的信用卡？直接以卡辦卡，應該就不用這個了」、「不是辦信用卡都知道會簽這個嗎？不然銀行怎麼知道要開多少信用額度給你？我只知道如果剛好是薪轉銀行會簡單一點」、「讓他去查就不用自己找財力證明，某方面來說是比較省事啦」。

也有人贊同業務員沒說清楚真的不太好，同時幫原PO的敘述做延伸，「我想版主糾結的應該不是要調財力證明等等的，應該是糾結在為什麼業務不講清楚？不過信用卡的業務確實蠻多都講的不清不楚叫你簽，有時候問他們還會避重就輕，那感覺真的很不好」。