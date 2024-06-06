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他大推全聯熟食區3物 引網友贊同：有看到就會買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享3款自己必買的熟食。他表示這3款熟食不僅好吃外，CP值也超高。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友分享3款自己必買的熟食。他表示這3款熟食不僅好吃外，CP值也超高。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片

全聯除了販售一般生鮮雜貨生活必需品外，經營策略也隨生活型態改變，加入熟食區嘉惠上班族，買回家加熱後便可即食。有一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享3款自己必買的熟食，包括現烤吳郭魚茶葉蛋和烤地瓜。他表示這3款熟食不僅好吃外，CP值也超高。貼文引發討論，有人直誇「不用自己煎魚，太棒了！有看到會買」。

原PO文中大推3款全聯熟食區必買的熟食，第1是比手掌還大的現烤吳郭魚，只賣89元，有時即期品還會打6-8折，那就更便宜了；2是茶葉蛋，1顆賣9元，品嘗起來跟小7的味道不同，他覺得口味有點像福記的鐵蛋；最後一項是烤地瓜，一大個39元，每顆都烤到出蜜，香甜便宜又好吃。

貼文引起熱議，許多人表示「羨慕」、「好羨慕有熟食區」。一位網友看完貼文後立刻去全聯買現烤吳郭魚，「看到分享立刻去買了一尾來吃，還買到特價的，打6折只要53元」；不喜歡煎魚時油煙味的消費者說，「不用自己煎魚，太棒了，有看到會買」。

除了現烤吳郭魚外，茶葉蛋也是焦點之一，「茶葉蛋真的超好吃」。也有人爆料說「茶葉蛋是福記煮好，直接丟進電鍋保溫而已，所以吃起來有福記鐵蛋的味道，太晚去都脫殻超級鹹」，有人則以疼惜店員的口吻說，「茶葉蛋？感覺和小7的店員要會炸雞排等等，十八般武藝差不多了」。

住家附近全聯沒有熟食區的網友，則哀號跪求「台南的全聯真的該檢討了，便當、熟食區在哪！」、「為什麼別人家的全聯都這個？我這邊只有麵包、茶葉蛋和咖啡，根本沒有熱食區，只能流口水了」。

高雄住家附近全聯有熟食區的幸運網友建議可以上網查，「高雄博愛三旗艦店有熟食區，你google看看你居住的縣市有沒有旗艦店，我在台東的旗艦店也有看到熟食」。

全聯 吳郭魚 茶葉蛋

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