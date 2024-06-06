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日本人來台指名衝「本土生活百貨」爆買 網封「台版唐吉訶德」推4共同點

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名零售連鎖店「唐吉訶德」在西門町開出台灣首店。圖／聯合報系資料照片
日本知名零售連鎖店「唐吉訶德」在西門町開出台灣首店。圖／聯合報系資料照片

知名日式賣場「唐吉訶德」（DON DON DONKI）自從進駐台灣以來便話題不斷，也吸引許多人潮前往購物。然而，一名網友近期表示和日本朋友在聊天時，卻意外得知對方認為小北百貨是「台灣版的唐吉訶德」，甚至還列出了4項共同特點，讓不少網友看完也驚呼「真的很像，至今才發現」。

一名網友在社群平台Threads上發文，談到和日本朋友聊天時，對方在確認台灣的「小北百貨」為24小時營業後，驚訝表示「那就是台灣版的唐吉訶德耶」，並列出4項共通點，讓原po秒認同。

該名日本友人分析兩間店的共同點為，不只什麼都賣、24小時營業、招牌都是黃色的以及貨架上都有一些特殊裝飾。

貼文曝光後，引起網友熱議。有人指出「小北如果可以像唐吉開發個吉祥物，再來首洗腦歌，也可以一樣潮」、「小北還有提款機跟影印功能」、「小北真的是無所不包，美妝、飲料、泡麵、文具、園藝、五金，缺什麼，去小北一定有，好讚」、「小北便宜比較多」。

「我們日本上司來台灣玩，一直叫我查小北百貨在哪？我問他要幹嘛？他說是台灣唐吉訶德，要買小學生作業本回去給他兒子」、「唐吉訶德來台灣開店的時候，我直接跟家裡長輩介紹說是日本的小北百貨」、「去年去日本玩是跟團，導遊就說日本的唐吉訶德等於我們的小北百貨」。

不過也有人覺得小北屬於五金生活百貨，「沒有三麗鷗、寶可夢、吉伊卡哇、各種主題商品、沒有熱食、沒有日系流行美妝、沒有地雷系可愛洋裝，只有基本民生必須用品，所以還是不一樣啊」、「小北大概是低配版的。唐吉東西更多，還有免稅櫃台」。

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