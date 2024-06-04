好市多上架1款日本零食 老饕狂掃貨：冷凍、回烤都好吃

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。有網友分享，近期在好市多發現零食區上架一款日本零食「千層派濃厚巧克力風味餅乾」，嘗鮮購買回家後，大讚好吃又不甜，已回購3包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多零食區上架一款日本進口零食「千層派濃厚巧克力風味餅乾」，買回家嘗鮮後大讚好吃又不甜，而且商品都是獨立小包裝，外出也方便攜帶。

一名網友分享，近期在好市多發現零食區上架一款日本零食「千層派濃厚巧克力風味餅乾」，嘗鮮購買回家後，大讚好吃又不甜。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，多數網友也給出正面評價，紛紛表示「這是去日本必買的餅乾，很好吃，而且有很多種口味」、「可以冰在冷凍庫，口感吃起來很讚」、「很好吃，加熱或冷凍都可以，買第3包了」、「烤過再吃更美味，吃起來不會膩」、「日本超市必買！加熱更好吃」、「我覺得很好吃，直接吃或加熱都好吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應指出「不怎麼樣，不會回購」、「還是義美小泡芙好吃」、「在日本吃過這口味，不會再回購，日本有賣原味這種包裝的，希望能進」、「不怎麼樣+1」、「我覺得難吃，努力吃完」。